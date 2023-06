Brüsszelből jelentjük: Kezdődik a kétnapos uniós csúcs, nagy viták várhatók Ukrajna támogatásáról és a migrációról

Kezdődik a kétnapos uniós csúcs Brüsszelben. A kétnapos európai uniós csúcstalálkozó tétje ezúttal is óriási: az Európai Bizottság ugyanis 50 milliárd eurónyi plusz befizetést várna a tagállamoktól, hogy továbbra is támogatni tudja a csődben lévő Ukrajnát. Eközben azonban a Lengyelországnak és Magyarországnak járó uniós pénzeket még mindig nem fizették ki. Szakértők szerint erős a gyanú, hogy a nekünk járó forrásokat is már rég elköltötte Ukrajnára a brüsszeli bürokrácia.

Egymás után érkeztek az unió állam- és kormányfői az újabb brüsszeli EU-csúcsra. A tét nem kevesebb, mint hogy a brüsszeli bürökratáknak sikerül-e átnyomniuk a tagállami vezetőkön többek között egy újabb Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós csomagot. „Arra kérjük a 27 tagállamot, hogy biztosítson számunkra 66 milliárd eurót három kiemelt feladat megvalósításához. Ezek: Ukrajna, a migráció és a versenyképesség” – így összegezte az új költségvetési javaslatot Ursula von der Leyen a múlt héten. Az Európai Bizottság elnöke szerint az Ukrajnának szánt eddigi támogatások kimerítették a meglévő kereteket, ezért kér még több pénzt Ukrajnának a tagállamoktól, vagyis az európai adófizető emberektől. Kapcsolódó tartalom Ukrajnára és a migrációra költene több tízmillió eurót Brüsszel – mutatjuk, milyen témák kerülnek napirendre a ma kezdődő uniós csúcson Parázs viták várhatóak az uniós csúcson, amelynek egyik fő témája Brüsszel új költségvetési javaslata. Az Alapjogokért Központ elemzője az M1-en úgy fogalmazott: az uniós bürokratáknak magukon kellene kezdeniük a spórolást, és nem a tagállamokat felszólítani arra, hogy további pénzekkel segítsék az uniót. Párkányi Eszter hangsúlyozta: az 50 milliárdos javaslatot nyíltan elutasította már Magyarország mellett Lengyelország, Ausztria és Németország is. De az elemző szerint az is sok kérdést felvet, hogy az Ukrajnának adott eddigi pénzek kinél landolhattak. „Számolatlanul öntik az eurómilliárdokat Ukrajnába, és nem kérik rajtuk számon, hogy azt hogyan költik el. És mindeközben Magyarországgal és Lengyelországgal, uniós tagállamokkal – akik nagyjából húsz éve vagyunk tagjai ennek a blokknak – úgy viselkednek, mintha bűnözők lennénk, az utolsó fillért is elakarják velünk számoltatni, és nem adják oda a nekünk egyébként járó forrásokat” – tette hozzá az elemző. Kapcsolódó tartalom Korrupt elit Brüsszelben – a többség szerint korrupció övezi az uniós bürokráciát A magyar lakosság közel 70 százaléka korruptnak véli a brüsszeli politikai elitet. Nagy vitára számít a kétnapos EU-csúcson a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója is. Stepper Péter leszögezte, hogy ez nem egy szimpla költségvetési javaslat. „Egyes tagállamok úgy látják, hogy itt sokkal többről van szó. És a bizottság megint túlterjeszkedik a hatáskörén, és tulajdonképpen olyan dolgokra is szeretne pénzt szerezni, amire eredendően a tagállamok óvatosan vagy kevésbé ambiciózusan akartak befizetéseket ráfordítani” – fogalmazott Stepper Péter. Csata Brüsszelben – ezzel a címmel jelent meg az Origo cikke. A lap azt elemzi, hogy a Magyarországnak jogosan járó és eddig visszatartott pénzek is már valószínűleg Ukrajnában vannak, és a további 50 milliárd eurós támogatási javaslat is csak a brüsszeli bürokraták kétségbeesését bizonyítja. Hiszen azt mutatja: az unió elköltötte minden pénzét Ukrajnára. Komolytalan, vitára alkalmatlan és felháborító Brüsszel költségvetési javaslata – így reagált közösségi oldalán kedden Orbán Viktor miniszterelnök a bizottság legújabb javaslatára, miután több más uniós állam vezetőjével előzetesen egyeztetett. A kormányfő úgy fogalmazott: Brüsszel újabb forrásokat követel a tagállamoktól, miközben a korábbi közös hitelfelvételből Magyarországnak és Lengyelországnak járó pénzt továbbra is visszatartja. Ez elfogadhatatlan. Baraczka Eszter, a Közmédia központ Brüsszel tudósítója elmondta, hogy ma délután a vitát Ukrajnával kezdik az EU-s vezetők, és most az a központi kérdés, hogy az Európai Unió tagállamai, hogyan támogathatják a továbbiakban Ukrajnát. Azt is elmondta, hogy az egyik a katonai támogatás, amibe egy új elem is beletartozik: arról van szó, hogy jövőbeli biztonsági garanciákat adnának Ukrajnának. Ez még értelmezésre vár – tette hozzá. Emellett az Európai Unió várhatóan ki fogja mondani, hogy stabil, megbízható pénzügyi támogatást nyújt a következő évekre Ukrajnának. A vita során kitérnek majd Oroszország felelősségre vonására, a befagyasztott orosz vagyonok, illetve azok felhasználására, az ukrán újjáépítésre és Ukrajna EU-s csatlakozására is. Nincs napirenden, de „ott lesz elefántként a teremben” a Wagner-zsoldosok hétvégi lázadása, és azt várják a vezetők, hogy sikerül valamelyest tisztábban látni a titkosszolgálati információkon keresztül. Vitás kérdés lesz a költségvetés is. Ide tartozik az a plusz 50 milliárd euró például, amit az Európai Bizottság kér a tagállamoktól. Kapcsolódó tartalom Ma kezdődik az uniós csúcs Brüsszelben – Nagy vita várható a migrációról Brüsszel kötelező kvóta alapján osztaná szét a migránsokat a tagállamok között – a tervet Magyarország határozottan elutasítja. Visszakerült a napirendi pontok közé a migráció kérdése is A tudósító szerint a záródukomentum-tervezet a probléma méretéhez képest nagyon rövid és tömör. Már ismert, elemek köszönnek vissza benne: például, hogy fel kell venni a harcot az embercsempészek ellen, a problémát a gyökereknél kell kezelni, és hogy európai probléma a migráció, és ezért európai válaszokat kell rá adni. „Az ördög azonban a részletekben rejlik, és nagy valószínűséggel itt nem véletlenül nincsenek leírva a részletek. Valószínűleg arra törekednek, hogy migrációs kérdésben sikerüljön megegyezésre jutni” – fogalmazott a tudósító. Majd hozzátette, hogy egészen biztos, hogy Magyarország és Lengyelország fel fog hozni problémákat a migrációs paktummal kapcsolatban is, amelyről június elején az EU-s belügyminiszterek értek el egy úgynevezett egyeztetett tanácsi álláspontot. Ezeket Lengyelország és Magyarország elutasította. Kapcsolódó tartalom Az Európai Bíróság elgáncsolta a magyar bevándorlási szabályozást A luxembourgi székhelyű bíróság úgy határozott, hogy nincs összhangban az EU-s joggal az a gyakorlat, hogy a menedékkérelmekre vonatkozó szándéknyilatkozatokat csak a belgrádi vagy a kijevi nagykövetségen lehet beadni.