Átadták Arkadagot, a volt türkmén elnök tiszteletére felépített okosvárost

Az Arkadag szót, ami magyarul védelmezőt jelent, nemhivatalos jelzőként használják a türkmén médiában az országot 2022-ig 15 éven át irányító elnökre utalva, aki csütörtökön töltötte be 66. születésnapját, és jelenleg az iszlám szent városában, Mekkában tartózkodik.

Arkadag város Berdimuhamedow szülőhelyének – Babarab – közelében fekszik, a dél-türkmenisztáni Ahal tartományban. A 73 ezer lakos befogadására alkalmas okosváros építési költségei elérték a 3,3 milliárd dollárt (mintegy 1118 milliárd forint).

#Turkmenistan – #AFP presents a photo essay by Natalia Kolesnikova on the inauguration of Arkadag, a $ 5-billion “smart” city built in honour of former Turkmen strongman leader Gurbanguly Berdymukhamedov. pic.twitter.com/9X7RIcHTnj

Arkadagban minden épület fehér, a lakóházak hét emelet magasak, a türkmén mondavilágban ugyanis a hét a szerencse száma

A 66 éves politikus távollétében a meghívott vendégeket Berdimuhamedow 41 éves fia, Serdar Berdimuhamedow jelenlegi türkmén államfő fogadta. Az átadási ünnepségen többek között Recep Tayyip Erdogan török elnök is részt vett, aki a fenntarthatóság jegyében elektromos autót ajándékozott Berdimuhamedownak, miután a városba csak ilyen autóval lehet belépni.

A városban szobrot emeltek a Türkmenisztánban honos, nemzeti jelképnek számító akhal teke lófajtának, és több, a politikust ábrázoló szobrot helyeztek el.

29 June: With the participation of 🇹🇲President, large-scale celebrations were held in honor of the opening of the first smart city in Turkmenistan – Arkadag, which has been awarded more than 20 international certificates and diplomas confirming its achievements in various fields. pic.twitter.com/3qEEsWkx3S

— Turkmenistan in Belgium (@TKM_in_Belgium) June 29, 2023