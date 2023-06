Zavargások törtek ki Párizsban, miután rendőrök lelőttek egy tinédzsert

A France Info helyi közszolgálati televízió által bemutatott, az incidensről mobiltelefonnal készült videón az látható, hogy egy rendőr a megállított autó ajtajára szegezi fegyverét, mire a sofőr hirtelen elhajt, a rendőr pedig közelről tüzet nyit rá, halálosan megsebesítve a volánnál ülő fiatalt.

A közszolgálati televízió szerint a rendőrt emberöléssel gyanúsítják és őrizetbe vették. Gérald Darmanin francia belügyminiszter közölte, hogy a rendőrség felügyeleti szerve (IPGN) belső vizsgálatot indított az ügyben.

Az eset után tüntetés kezdődött a nanterre-i rendőrkapitányság előtt, amely erőszakossá vált és átterjedt a szomszédos elővárosokra is.

A helyi hatóságok szerint a feldühödött tömeg kukákat, autókat és egy általános iskolát is felgyújtott, a rendőröket pedig petárdákkal dobálta meg. A rendőrség végül 31 embert állított elő, 25 rendőr megsebesült, 40 autó kiégett.

„A halálbüntetés már nem létezik Franciaországban. Egyetlen rendőrnek sincs joga ölni, kivéve önvédelemből” – írta közösségi média oldalán Jean-Luc Mélenchon radikális baloldali politikus, aki szerint a rendőrség lejáratja az állam tekintélyét, így azt az alapoktól szükséges megreformálni.

Az ellenzékhez tartozó jobbközép Köztársaságiak vezetője, Eric Ciotti támogatásáról biztosította a rendőrséget.

In the Paris suburb of Nanterre, after the murder of a 17-year-old teenager by police, who resisted and refused to obey the demands of law enforcement officers, riots broke out, 7 people were detained, BFMTV reports.

Groups of people set fire to barricades, cars, garbage cans,… pic.twitter.com/FvxjLh9Plh

