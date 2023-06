Ellenzéki vezető: Jevgenyij Prigozsin nem lesz biztonságban Fehéroroszországban

Jevgenyij Prigozsin, a Wagner orosz fegyveres csoport vezetője nem lesz biztonságban Fehéroroszországban kudarcba fulladt lázadását követően – vélekedett szerdán Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezető, aki jelenleg Litvániában él.

Mint mondta, Prigozsin „megszégyenítette” Vlagyimir Putyin orosz elnököt, aki később világossá is tette, hogy árulóknak nem kegyelmez. A Deutsche Welle német műsorszolgáltatónak nyilatkozva Cihanouszkaja azt mondta: amikor Putyin utasítást ad majd a fehérorosz elnöknek, hogy szabaduljon meg Prigozsintól, akkor Aljakszandr Lukasenka ennek megfelelően fog cselekedni.

Hangsúlyozta, hogy Prigozsin jelenlétét Fehéroroszországban biztonsági kockázatnak tartja, ahogy az orosz atomfegyverek ottani állomásoztatását is. Hozzátette, hogy a Nyugatban ennek aggodalmat kellene keltenie, és tágabb körben is meg kellene vitatni. „Prigozsin veszélyessé válhat nemcsak Putyin, de Lukasenka számára is. A helyzet Oroszországban instabil” – hangsúlyozta.

Kapcsolódó tartalom

Lukasenka most „a béketeremtő szerepét játssza, olyasvalakiét, aki megmentette a világot” – fogalmazott Cihanouszkaja. „Valójában sem Putyint, sem Prigozsint nem mentette meg. Tulajdonképpen csak saját magát akarja megmenteni. Tudta, ha a felkelés sikerrel jár Oroszországban, az ő hatalma is meggyengül” – húzta alá Cihanouszkaja, akit hazájában tizenöt év börtönbüntetésre ítéltek távollétében.