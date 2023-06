Nagykövet: Az Egyesült Államok nem avatkozott be a thaiföldi választásba

Visszautasította az Egyesült Államok bangkoki nagykövete kedden azokat az állításokat, amelyek szerint Washington beavatkozott a május közepén tartott parlamenti választásba, amelyen az ellenzéki erők arattak győzelmet.

Egy thaiföldi újságírókkal tartott kerekasztal-beszélgetésen Robert Godec – kérdésre reagálva – kijelentette, az amerikai beavatkozással kapcsolatos szóbeszédek nagy károkat okoznak annak a több tízmillió embernek, aki választóként, választási tisztségviselőként vagy megfigyelőként részt vett a szavazáson.

„Tekintettel az állandóan ismétlődő és rosszindulatú összeesküvés-elméletekre, szeretném világossá tenni, az Egyesült Államok határozottan visszautasítja ezeket a hamis híreszteléseket” – mondta a nagykövet, hangsúlyozva, hogy Washingtonnak nincs „preferált jelöltje vagy politikai pártja” Thaiföldön.

Az amerikai beavatkozásról szóló elméletek azt követően kaptak szárnyra Thaiföldön, hogy kiderült: az Előre (Move Forward Party, MFP) nevű ellenzéki párt végzett az első helyen a május 14-i választáson, és a második helyen is egy ellenzéki formáció került be a parlamentbe. Az MFP vezetője, Pita Limdzsaroenrat megkezdte a koalíciós tárgyalásokat, és hét másik párttal sikerült is megállapodást aláírnia, amely alapján júliusban megalakulhat az új kormány, és a jelenlegi miniszterelnök, Prajuth Csan-Ocsa vezette és a hadsereg támogatását élvező Egyesült Thai Nemzeti Párt elveszítheti a hatalmat.

Egyelőre azonban nem bizonyos, hogy az Előre párt által összehozott koalíció valóban át tudja venni az irányítást. Bár a törvényhozás alsóházában stabil többsége van, a hadsereg által kialakított alkotmány értelmében a miniszterelnök személyét az alsóház 500 választott képviselője mellett a felsőház hadsereg által kinevezett 250 szenátorának is jóvá kell hagynia.

Pita Limdzsaroenrat kedden úgy nyilatkozott, elegendő támogatása lesz a szenátusban is ahhoz, hogy ő lehessen az ország új miniszterelnöke.