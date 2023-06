Legendás Star Wars-relikviát árvereznek el

A fehér ruha, amelyet Carrie Fisher az 1977-ben bemutatott Csillagok Háborúja – Egy új remény című filmben viselt szerdán kerül kalapács alá Los Angelesben. A filmes- és televíziós kellékek és jelmezek árusításával foglalkozó Propstore cég, amely az aukciót is szervezi, arra számít, hogy mintegy kétmillió dollárért (674 millió forint) fog elkelni a ruhadarab.

A kikiáltási ár félmillió dollár volt, de már most kaptak egy 750 ezer dollárt is meghaladó vételi ajánlatot.

The white dress worn by Carrie Fisher as Princess Leia in the final scene of the original 1977 “Star Wars” movie was thought to have been destroyed after the film’s production. But the iconic gown will go up for sale at a live auction on Wednesday. https://t.co/4GqtwWJiSg

— New York Times Arts (@nytimesarts) June 27, 2023