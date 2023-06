Jeges sóderbányában hagyta újszülött gyermekét az anya

Az 58 éves Lee Ann Daigle nemrég bevallotta, hogy 1985-ben, miután egy fagyos téli napon világra hozta gyermekét, magára hagyta az újszülöttet egy sóderbányában, az Egyesült Államok északkeleti részén fekvő Maine államban.

A holttestre egy szibériai husky talált rá, a kutya a tetemet hazáig cipelte.

„Nem hittem a szememnek. Először azt hittem, egy rongybaba, de aztán rájöttem, hogy egy megfagyott újszülött” – elevenítette fel a szörnyű élményt a kutya gazdája.

Police arrested Lee Ann Daigle, formerly Lee Ann Guerrette, of Lowell, Massachusetts on June 13, 2022, and originally charged her with murder. She pleaded guilty to manslaughter in April.https://t.co/UGjBWhJXXt

— FOX Baltimore (@FOXBaltimore) June 21, 2023