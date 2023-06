Sikeres vizsgáinak örült a diák, tragédiával végződött az ünneplés

Vízbe fulladt egy 15 éves fiatal, miután társaival leugrott egy mólóról a walesi Port Talbotban, hogy megünnepelje a sikeres év végi vizsgáit.

Teen, 15, died after jumping off pier in beach party tradition celebrating the end of GCSEs https://t.co/dyjbpvnEli pic.twitter.com/AfDaOHwGO3

