Pisztolylövés dördült el a taxiban, nem sokkal később mentőautó tűnt fel a távolban

A 48 éves nőt még június 16-án vették őrizetbe, a Texas államban lejátszódott tragikus incidens után. A rendőrségi dokumentumok szerint a Kentucky állambeli nő, Phoebe Copas a barátját látogatta meg El Paso határvárosban, majd beszállt egy közösségi taxiszolgáltatóhoz tartozó sofőr, Daniel Piedra Garcia autójába.

A letartóztatási jegyzőkönyvben az olvasható, hogy a nő az autóból az út mentén egy táblát látott, amelyen a közeli mexikói nagyváros, Ciudad Juárez neve szerepelt, amiből azt gondolta, a taxis elrabolta őt, és Mexikóba akarja hurcolni.

Family and friends held a vigil for Daniel Piedra Garcia, who died after being shot while working as a driver for Uber in El Paso.

— El Paso Times (@elpasotimes) June 25, 2023