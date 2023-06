Nem elérhetetlen úti cél a Maldív-szigetek

A Maldív-szigetek már harmadik éve hivatalosan is a világ legjobb úticéljának számít. Azonban számos sztereotípia övezi ezt a gyönyörű, fehér homokos, a kék minden árnyalatát felvonultató szigetvilágot. Az egyik ilyen, hogy a Maldív-szigeteken a strandoláson kívül nincs is igazán mit csinálni. A másik pedig, hogy elérhetetlenek számunkra ezek a csodálatos szigetek. De valóban így van ez?

Unalmas volna az Indiai-óceán szigetországa?

A Maldív-szigetekkel kapcsolatban él bennünk egy sztereotípia, miszerint a strandoláson kívül nincs is igazán mit csinálni. Nos, erre többek között az ország egyik legnagyobb szállodalánca is rácáfol.

„A szlogenünk is az, hogy „viszlát unalom, üdvözlünk végtelen kaland. Folyamatosan ötletelünk, hogy újabb és újabb élményeket találjunk ki, hogyha valaki jár nálunk és egyszer visszatér, ne ugyanazt lássa. Terveink között szerepel például, hogy még ebben az évben a Siyam Worldben nyitunk egy gokart pályát, de van nálunk úgynevezett hullámtörő cápa, amit először mi vezettünk be a Maldív-szigeteken. De lehet lovagolni a tengerparton, hiszen nálunk van az ország legnagyobb lovardája.” – számolt be Sara Siyam, a Sun Siyam Resorts kreatív igazgatója.

De számos más program is van a szigeteken, amik persze adják magukat az óceán közepén: ilyen például a hajókirándulás a delfinek között és természetesen a búvárkodás. De a szállodalánc kreatív munkatársai sok olyan programot is kitaláltak, amik már egyáltalán nem mondhatóak szokványosaknak.

Ilyen például a faültetés a szálloda dolgozóival, de kulturális programokon jobban megismerhetjük a helyi hagyományokat, akár táncolhatunk is a helyiekkel. De lehetőség van a szomszédos szigetek meglátogatására is, ahol betekintést nyerhetünk a maldív emberek hétköznapjaiba. Szemtanúi lehetünk például annak, hogy hogyan gyűjtik össze a helyiek a műanyagot, amiből aztán többek között az Adidas készít cipőket és mezeket, de benézhetünk az ország egyik legrégebbi tantermébe, és ha szerencsénk van, a falusi túra közben egy tanórát is elcsíphetünk.

Nem is annyira elérhetetlen

A másik sztereotípia, hogy a Maldív-szigeteket sokszor a luxussal és a drága nyaralással azonosítjuk. De a maldív kormány tudatos lépéseket tett annak érdekében, hogy országuk szélesebb körben is elérhető legyen. Ilyen intézkedés például az, hogy a helyi lakosok vendégházak kialakítására kapnak támogatást. Így az országban valamennyi árkategóriában elérhetőek már szálláshelyek, tehát a luxusszállodák mellett egyaránt megtalálhatóak a vendégházak és a magán szálláshelyek, de a középkategóriás szállodákból, az úgynevezett boutique hotelekből sincs hiány.

„Valóban sokféle szállás közül lehet választani a Maldív-szigeteken, én magam is kipróbáltam egy vendégházat és az is fantasztikus volt. De ha egy kicsit körbenézünk és összehasonlítjuk akár egy négy csillagos szálloda árait az itthoni szállodák áraival, gyakorlatilag nincs különbség a kettő között. Persze a repülőjegyet meg kell venni, de mégis csak a Maldív-szigetekről van szó. Szóval ma már nem állja meg a helyét az az állítás, hogy csak a leggazdagabbak juthatnak el ezekre a paradicsomi szépségű szigetekre.” – vélekedik Szeszler Szilvia, turisztikai szakember, aki számos országgal és azok turisztikai hivatalával áll kapcsolatban és szervez utakat.

A világ legjobb úti célja

A World Travel Awards díjátadóján egyébként 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben is a Maldív-szigetek nyerte el a világ legjobb úti célja címet. Erre az elismerésre gyakran hivatkoznak úgy is, mint az utazási iparág Oscar-díjára, amelyen a turisztikai szakemberek mellett a nagyközönség is szavazhat a világ legjobb úti céljaira. De vajon mi a maldívok titka, amivel már három éve birtokolják ezt a rangos címet?

„A maldívok vendégszeretete rendkívüli. És mivel a természeti szépség adott, igyekszünk a világon a legjobbat nyújtani a turizmus területén. Így mindenki, aki utazással foglalkozik nálunk, az nagyon keményen dolgozik. Szállodák, panziók, szafarik, utazási irodák, búvárközpontok mind-mind szívből csinálja, amit csinál. Valószínűleg ez a titka a jó eredménynek, és reméljük, hogy a jövőben is megőrizzük a vezető pozíciónkat.” – mondta Dr. Abdulla Mausoom, a Maldív-szigetek turisztikai minisztere.

Különleges élmény út közben is

Érdemes megemlíteni, hogy a közel 1200 kis szigetből álló ország közlekedése is rendhagyó. Tudniillik az elmúlt 20 évben fejlesztették fel a világon egyedülálló légi közlekedési hálózatot.

„A maldív-szigeteki turizmus nagyon egyedi, nem lehet összehasonlítani más országokkal. Ez az egyediség pedig kihívást jelent a logisztikában és a személyszállításban. De megvan már erre is a megoldás, mint azt sokan talán tudják, hogy a Maldív-szigeteken működik az egyik legtöbb hidroplánnal rendelkező légi taxi flotta szerte a világon.” – meséli Ali Adam, a Sun Siyam Iru Veli igazgatója, aki által vezetett üdülőhöz is hidroplánnal lehet eljutni.

A maldív kormány tehát tudatosan fejleszti az ország turisztikáját. Ez pedig meghozza a gyümölcsét, hiszen a 2000-es évek eleje óta egyre több kategóriában hoznak el díjakat a World Travel Awards-on. Ez idő alatt pedig azt is elérték, hogy ne csak a leggazdagabbak számára legyen elérhető országuk és azt is, hogy számos program álljon rendelkezésre az ott nyaralók számára.

