Az ukrán elnök egy hónapot adott a helyi vezetőknek az óvóhelyek rendbetételére

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hatályba léptette a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) azon határozatát, amely szerint július 25-ig helyre kell állítani az összes óvóhelyet az országban.

A rendeletet az elnöki honlapon tették közzé hétfőn. A védelmi tanács nem találta kielégítőnek azokat a lépéseket, amelyeket a légoltalmi helyiségek használatra alkalmassá tételére tettek Zaporizzsja, Szumi, Zsitomir és Kijev megye több járásában és településén, valamint az ukrán fővárosban, Kijevben, a Kijev megyei Bila Cerkvában, továbbá Zaporizzsja, Herszon, Csernyihiv, Harkiv, Mikolajiv, Odessza, Szumi, Dnyipro és Konotop városokban.

Az RNBO határozatában utasította a kormányt, a helyi kormányzói hivatalokat és az önkormányzatokat, hogy haladéktalanul vonják felelősségre az elégtelen állapotú óvóhelyek fenntartásáért és üzemeltetéséért felelős vezetőket és más tisztségviselőket. A regionális és a kijevi városi katonai igazgatás a helyi önkormányzatokkal együtt azt az utasítást kapta, hogy július 25-ig biztosítsák a hozzáférést az óvóhelyekhez „éjjel-nappal és akadálytalanul”, valamint tegyék online elérhetővé a lakosság számára a meglévő légoltalmi helyiségekkel kapcsolatos információkat.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy a védelmi tanács június 23-i ülésén vitatta meg az ukrajnai légoltalmi helyiségek állapotát, és Zelenszkij már akkor személyi döntéseket helyezett kilátásba. Egy kijevi bíróság a múlt héten elektronikus karkötő viselésével egész napos házi őrizetbe helyezte Roman Tkacsukot, a kijevi városi közigazgatás biztonságért felelős osztályvezetőjét, aki ellen azért indítottak eljárást, mert őt tartják felelősnek három ember haláláért, akik nem tudtak bejutni az óvóhelyre az ukrán főváros elleni egyik orosz légitámadás idején. Zelenszkij a halálesetek után, június elején rendelte el Ukrajna összes óvóhelyének ellenőrzését, beleértve a kijevieket is. Az ukrán belügyminisztérium több mint ötvenezer óvóhely ellenőrzése után közölte, hogy csaknem egyharmadukat találták a helyi lakosság védelmére alkalmatlannak.

Szerhij Liszak, Dnyipropetrovszk megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy hétfőn az orosz erők nehéztüzérséggel csapást mértek a régióban lévő Nyikopol városra, és eltalálták egy magánvállalat épületét; a cég két alkalmazottja életét vesztette, egy pedig megsebesült.

Az ukrán vezérkar esti helyzetjelentésében azt írta, hogy az orosz erők hétfőn támadó hadműveleteket hajtottak végre a Harkiv megyei Kupjanszk, a donyecki régióban pedig Bahmut, Avgyijivka és Marjinka települések irányába.

Az ukrán légierő hat csapást mért orosz katonai összpontosulásokra, a rakéta- és tüzérségi egységek pedig egy orosz parancsnoki állást és tíz tüzérségi alakulatot találtak el lőállásokban. A légierő és a légvédelem megsemmisített két Kalibr típusú orosz rakétát és hét Sahid drónt. „Az ellenség négy, azonosítatlan típusú pilóta nélküli légijárművel is támadott északról, az ukrán erők ezeket is megsemmisítették. Ezenfelül az orosz erők 36 légicsapást indítottak és 17-szer nyitottak tüzet rakéta-sorozatvetőkkel” – számolt be a vezérkar.

