Az AfD fontos választási győzelme jelzésértékű: a szavazók nem elégedettek a német kormány munkájával

Áttörést ért el az Alternatíva Németországért nevű párt a hétvégén. A nyolc éve alapított, bevándorlásellenes politikai formáció jelöltjét választották meg a járási hivatal élére a türingiai Sonnebergben. Az AfD jelöltje annak ellenére tudott győzni, hogy a fősodratú pártok mind ellene kampányoltak.

Tapssal és üdvrivalgással fogadták a vasárnapi voksolás eredményét az Alternatíva Németországért standjánál. A nyolc éve alapított – és a fősodratú politikával az első pillanattól szemben álló – párt most először nyert regionális választást. Jelöltük, Robert Sesselmann irányíthatja a következő hat évben a sonnebergi járást, miután magabiztosan nyerte a második fordulót.

„Helyhatósági választási győzelmet arattunk. Mi kezdettől fogva azt mondjuk, hogy ezen a szinten, a városok, a járások szintjén akarunk változást elérni az emberek érdekében. Sonnebergben kezdtük, de nem állunk meg itt. Ez még csak a kezdet” – értékelte az eredményt az AfD szövetségi parlamenti frakciójának vezetője még a helyszínen.

Fotó: Martin Schutt/dpa (Martin Schutt/picture alliance via Getty Images)

A bajorországi Frank-erdő és a türingiai erdő határán fekvő Sonneberg Németország egyik legkisebb járása. Az elsősorban idegenforgalmáról és kézműves iparáról ismert járást mindössze öt város és három további település alkotja. Kevesebb mint 57 ezren lakják.

A hétvégi, regionális választás kimenetelére ennek ellenére az egész ország figyelt. Sőt, a fősordatú pártok mind a hivatalban lévő CDU-s jelölt, Jürgen Köpper mögé álltak be, miután a szavazás első fordulóját megnyerte, de abszolút többséget nem tudott szerezni.

„Sajnos ez nem olyan volt, mint a korábbi helyhatósági választások. A választók nem a jelöltekre, hanem az általuk képviselt pártokra szavaztak. Betett nekünk a szövetségi kormány vállalhatatlan politikája” – mondta a CDU-s politikus vasárnap, utalva a Scholz-kormány által a Bundestagon átvert legújabb munkaerőpiaci, illetve klímapolitikai törvényekre.

Az AfD jelöltje annak ellenére győzött a hétvégén Sonnebergben, hogy az ellene indított kampányba egy hete még a német titkosszolgálat, a német alkotmányvédelmi hivatal is beszállt.

A németországi szélsőségesekről készített legújabb beszámolójuk ismertetése során a hivatal elnöke arról beszélt: Németországra ma a legnagyobb veszélyt az AfD jelenti, és felszólított mindenkit, hogy ne szavazzon a párt jelöltjeire.

Mindennek ellenére a közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy az Alternatíva Németországért Türingiában, Szászországban és Brandenburgban is győzhet a jövő évi tartományi választásokon. A bevándorlásellenes párt jelenleg a második legnépszerűbb politikai formáció Németországban a CDU mögött, megelőzve a kormányzó szociáldemokratákat is.

Noll Katalin, az M1 berlini tudósítója arról számolt be, hogy nagyon sok erő összefogott az AfD ellen: „Berlinből a vezető politikusok, szociáldemokraták, a Zöldek, szabaddemokraták és a Die Linke képviselői is felszólították a szavazókat, hogy ne az AfD-re adják le a voksukat. Továbbá egy Sonnebergtől száz kilométerre lévő édességgyár megpróbálta megvesztegetni a szavazókat, azt ajánlotta, hogy ha a 49 százalékot eléri a szavazáson a részvételi arány, akkor egy-egy százalék kedvezményt ad a termékeikre. Ez sem segített, győzött az AfD jelöltje. Egyértelművé teszi ez a választás, hogy az emberek nem elégedettek az országos politikával, hiszen Robert Sesselmann országos témákkal kampányolt, mint a bevándorlás, az ukrajnai fegyverszállítás és az egyre romló életszínvonal Németországban. Az AfD politikusai úgy élték meg ezt a győzelmet, mint egy első lépést. Türingia miniszterelnöke, Björn Höcke egy villámcsapásnak nevezte, és azt az álmot dédelgeti az AfD, hogy a következő szövetségi parlamenti választáson kancellárjelöltet is indít, akinek a személyéről később fognak dönteni” – mondta el Noll Katalin.

Kiemelt kép: Björn Höcke és Tino Chrupalla gratulál Robert Sesselmann AfD-s politikusnak választási győzelme után, 2023. június 25-én, Sonnebergben (Fotó: Martin Schutt/dpa (Photo by Martin Schutt/picture alliance via Getty Images)