Visszatért a kikötőbe Titan mini-tergeralattjárót útnak indító hajó – azonnal ellepték a rendőrök

Partot ért az a hajó, amelyik a Titanic roncsaihoz szervezett expedíció utasait és azok rokonait szállította. A kanadai hatóságok nyomozást indítottak a múlt hétvégén szerencsétlenül járt mini-tengeralattjáró ügyében. A Titán nevű búvárhajó korábban kétszer is járt már a tengerfenéken. Legutóbbi, múlt vasárnapi útja azonban tragédiába torkollott. A jármű még a merülés során összeroppanhatott.

A Solar Prince szombat reggel érte el az új-fundlandi Saint John’s kikötő bejáratát. Ez a hajó szállította azokat a szerencsétlenül járt turistákat és tudósokat, akik hatalmas összeget – fejenként csaknem 85 millió forintot – fizettek azért, hogy egy mini tengeralattjáróval leereszkedjenek az Atlanti-óceán fenekére, a Titanic roncsaihoz.

Ahogy dokkolt, a Solar Prince fedélzetét rögtön megszállták a kanadai nyomozók. Senkit nem engedtek leszállni addig, amíg mindenkit ki nem kérdeztek.

„A mi feladatunk, hogy megvizsgáljuk, pontosan mi történt, miért történt, és hogy kiderítsük: milyen biztonsági lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy a jövőben elkerüljünk egy hasonló katasztrófát” – hangsúlyozta a Kanadai Közlekedésbiztonsági Tanács igazgatója. Elmondta azt is: egy ilyen vizsgálat akár két évig is eltarthat.

A kanadai rendőrség is nyomoz. Ők azt próbálják kideríteni, kit terhel a felelősség a balesetért.

„Jelenleg nem áll fenn a bűncselekmény gyanúja. Az előzetes rendőrségi nyomozás célja épp ez: hogy kiderítse, történt-e törvénysértés, indokolt-e a bűnügyi vizsgálat az ügyben” – tájékoztatott a Kandai Királyi Lovasrendőrség főfelügyelője.

Bár a Titán nevű búvárhajó a múlt vasárnapi, végzetes expedíciót megelőzően már kétszer lemerült a Titanic roncsaihoz, és épségben vissza is jött a tenger fenekéről,

hivatalos minősítést, azaz osztályozást nem kapott. Pedig ezek a vizsgálatok egyértelműen megállapíthatták volna, alkalmas-e az eszköz a mélytengeri utakra

– állítják a szakértők.

A Titanic roncsaihoz szervezett kirándulás kockázatai az ügyfelek számára sem voltak ismeretlenek.

„Egy éve mutattak be az OceanGate nevű cég vezetőjének, Stockton Rushnak. Azt mondta: alig kétszáz ember merült le eddig a Titanic roncsaihoz. Kevesebben, mint amennyien az űrben jártak. Nagyon megtetszett a dolog, nekem is és a fiamnak is, aki gyerekként nagyon rajongott a Titanic történetéért” – meséli a Las Vegas-i befektető, aki az utolsó pillanatban mondta vissza a fiával együtt tervezett utazást.

„Biztonsági aggályaim voltak, és amikor ezeket megosztottam Stocktonnal is, ő félreinformáltnak nevezett. Akkor úgy véltem, neki lehet igaza. De csak arra tudtam gondolni, hogy mi lesz, ha összeomlik a tengeralattjáró a víz nyomása alatt.

Öt ember, egy alig hét méteres szerkezetbe zsúfolódva a tenger fenekén – értelmetlennek tűnt a dolog, ezért visszamondtuk. Amikor aztán hallottuk az első híreket, szinte biztosak voltunk abban, hogy ez történt” – tette hozzá a fiatalember.

A tengeralattjáró vélhetően még a merülés során összeomlott – mindössze másfél-két órával az indulás után.

A katasztrófa már akkor megtörténhetett, amikor a merülőegység elvesztette a kapcsolatot az anyahajóval – vélekedett a M1-nek nyilatkozó szakértő. Szűcs Gábor, a Barracuda Katasztrófa-elhárító és Speciális Mentő Országos Egyesület elnöke szerint a balesetet anyagfáradás okozhatta.

„A tragédiához az vezetett, hogy ez a – nevezzük tengeralattjárónak, mert mindenki úgy hívja – ez az egység magára erre a feladat végrehajtására nem volt alkalmas.

A Titán roncsait csaknem egy hétig tartó keresés után találták meg az Atlanti-óceán fenekén. A tengeralattjárót az utazást szervező cég vezetője irányította. Ő és a vele utazó négy mélytengeri turista vélhetően a baleset pillanatában szörnyethalt, csaknem négyezer méteres mélységben.

Kiemelt kép: Az amerikai parti őrség által közreadott képen a Titan elnevezésű merülõhajót keresi a Bahamában bejegyzett Deep Energy kutatóhajó a Massachusetts állambeli Boston partjainál 2023. június 21-én. A Titan öt emberrel a fedélzetén június 18-án indult útnak az 1912-ben elsüllyedt Titanic óceánjáró 3800 méter mélyen fekvő roncsaihoz, de a merülőhajót mélybe bocsátó Polar Prince kanadai jégtörő a Titan indulása után kevéssel elveszítette vele a kapcsolatot. A keresésben részt vevõ kanadai mentõcsapat tenger alatti zajokat észlelt a területen. (Fotó: MTI/EPA/Amerikai parti őrség)