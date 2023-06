Veszélyes anyagok kerültek a Yellowstone-folyóba egy vonatbaleset miatt

A Billingstől mintegy 60 kilométerre nyugatra történt balesetben személyi sérülés nem történt. A baleset környékén, a Yellowstone-folyó völgyének ritkán lakott részén, farmok és mezőgazdasági területek találhatók.

A tehervonat több vagonja esett a vízbe. A vagonokban forró aszfaltot és olvadt ként szállítottak, ezért a hatóságok arra az időre, amíg felmérik, hogy bejutott-e a veszélyes anyag a vízbe, lezárták a Yellowstone folyó környékén a hídtól folyásirányban lefelé található ivóvízforrásokat. Az AP hírügynökség helyszíni jelentése szerint a vízbe esett vagonokból sárgás folyadék szivárgott.

A Stillwater megyei katasztrófavédelmi szolgálat vezetője közölte, hogy a helyszínen dolgozókat nem fenyegeti közvetlen veszély. Hozzátette, hogy a vízbe jutott anyagot a megduzzadt folyó felhígítja.

Bridge failure causes hazardous materials on train to fall into Yellowstone River: https://t.co/hiTqlj2X7y Train cars carrying hot asphalt & molten sulfur now immersed in the waters in Montana. Reporter witnessed yellow substance leaking out of the tank cars. #Accident #Montana pic.twitter.com/aofntNwb0c

