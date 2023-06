Igent mondott, majd két nappal később megtörtént a megjósolhatatlan

A 37 éves Travis Valenti június 9-én a menyasszonyával kajakozott a Washington állambeli nemzeti park egyik taván.

A férfi kajakja egy idő múlva léket kapott, ezért úgy döntött, elhagyja a kajakot és kiúszik a partra.

A nő azt hitte, vőlegényét baj érte, ezért pánikba esett, és miközben megpróbálta kimenteni a férfit, a kajakja felborult és a vízbe esett.

Body of newly engaged Long Island man Travis Valenti recovered from lake after drowning while rescuing fiancee: officialshttps://t.co/X2hmwiD7gw

— PKBNEWS (@PKBNEWS_US) June 25, 2023