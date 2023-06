Elképesztő módon zsákmányolta ki dolgozóit egy étteremlánc

A kaliforniai Sacramentóban és Roseville-ben működő Garibaldi Taqueria nevű gyorsétteremlánc többször is megfenyegette dolgozóit. Ha a cégnél munkaügyi ellenőrzés volt, az alkalmazottaknak hazudniuk kellett a munkaidejükről.

A főnökök a cél érdekében még egy álpapot is bevetettek, akinek az volt a feladata, hogy kitalált bűnök bevallására és meggyónására vegye rá a dolgozókat, melyekkel kivívták a munkáltató haragját – az pedig mindezt fizetetlen túlórákkal torolta meg.

A California taco chain used a fake priest to try to get employees to #confess workplace “sins” like being late for their shift, the #US Department of Labor has said.

A man introduced as a minister at the Taqueria Garibaldi chain encouraged staff to unburden their consciences… pic.twitter.com/jpdkJPKDtZ

— KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) June 20, 2023