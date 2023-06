Tüzérségi ágyú és lövészárkok – ostromra készülnek Moszkvában

A Moszkvát védő orosz katonai erők megkezdték a felkészülést egy esetleges összecsapásra az orosz főváros felé tartó Wagner-csoporttal.

Tüzérségi ágyút létesítettek Moszkva szélén az orosz erők – derül ki az egyik orosz újság által közzétett fotókból. A Vedomosztyi hírportál arról számolt be, hogy a löveget a város délnyugati szélén állították fel. A fotókon az is látszik, hogy fegyveres rendőrök gyülekeznek azon a ponton, ahol az M4-es autópálya – amelyen a lázadó Wagner-csoport zsoldosai haladnak – eléri az orosz fővárost. A Kyiv Post ukrán lap arról számolt be, hogy Moszkva szélén lövészárkokat ásnak.

⚡️Trenches are being dug on the outskirts of #Moscow pic.twitter.com/KAj89Br8tC — KyivPost (@KyivPost) June 24, 2023

Mindeközben az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) vezetője szerint a Wagner-csoport Jevgenyij Prigozsin által vezetett akciója sikertelen. Szergej Nariskin szombaton azt mondta: egyértelmű, hogy „a társadalom destabilizálására és egy testvérgyilkos polgárháború kirobbantására irányuló kísérlet” kudarcot vallott – jelentette a TASZSZ hírügynökség.

Ezalatt Prigozsin bejelentette, hogy csapatainak egyetlen lövést sem kellett leadniuk, amikor bevették Rosztov városát. A sajtószolgálata által szombaton közzétett legfrissebb hangüzenetben közölte, hogy embereit tüzérségi ágyúk és helikopterek lőtték útban Rosztov felé.

Prigozsin úgy véli, hogy az orosz nép támogatását élvezi az általa „igazság menetelésének” nevezett hadműveletben.

