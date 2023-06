Szilágyi Péter: Tovább kell örökíteni az elődöktől kapott értékeket

Tovább kell örökíteni az elődöktől kapott értékeket, a hitet, az anyanyelvünket, szokásainkat és történelmünket – jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a felvidéki Debrődön, ahol beszédet mondott a Debrődi Szent László Búcsún szombaton.

A helyettes államtitkár beszédében Wass Albert egy gondolatát idézve, azt hangsúlyozta: fontos őseink hagyományainak megőrzése, s ezek átadása a következő generációknak, mivel ezek azok az értékek, amelyek megtartó erőként működtek a magyarok ezeréves történelme során a Kárpát-medencében, s ma is olyan biztos pontnak számítanak, amelyre jövőt lehet építeni. Szilágyi Péter rámutatott: az elődöktől kapott értékek megtartását és továbbadását, ezt a folytonosságot jelképezi a debrődi Növénytemplom is, amely sok évszázados, megpróbáltatásokkal teli múltra tekint vissza, a XX. századra teljesen rommá lett, ám a helyi közösség nem hagyta, hogy az enyészeté legyen, mert alapjain új, a környezetébe illő templomot emeltek.

Az eredeti templom – amelynek egyes részei feltételezések szerint még a XIII. századnál is korábbiak – az 1500-as években épült a Szent-László forrás feletti tisztáson, ahol a legenda szerint a lovagkirály egy csata után lova patkójával forrást fakasztott. A templomot a törökök elpusztították, s a XX. század elején már csak romjai álltak. Helye a múlt század ötvenes éveiben az ott leírt Mária-jelenések okán zarándoklatok helyszínévé vált, ám az ott ideiglenesen emelt fakápolnát 1959-ben felgyújtották, amit a helyiek annak tudtak be, hogy az akkori politikai hatalom így akarta megakadályozni búcsújáróhellyé alakulását. 2006-ban a Kassához közeli település vezetése elhatározta, hogy újjáéleszti a búcsú hagyományát, egy évvel később pedig az eredeti templom alapjain egy fakonstrukciós, úgynevezett Növénytemplomot emeltettek, amely azóta a Szent László Búcsú helyszínévé lett.

Szilágyi Péter a rendezvényen mondott beszédében örömtelinek nevezte, hogy a búcsúra látogatók száma évről évre növekszik, megjegyezve: megrendezését 2016 óta a Nemzetpolitikai Államtitkárság is rendszeresen támogatja. Bejelentette: idén ősszel a magyar kormány támogatásával megkezdődik a Növénytemplom teljeskörű felújítása is. „Mindez újabb bizonyítéka az itt élő magyarság életerejének és tenni akarásának” – mutatott rá a helyettes államtitkár. Kijelentette: jelképes, s üzenete van annak, hogy most ugyanazon a helyen tartják a búcsút, ahol Szent-László egy soha ki nem száradó forrást fakasztott. „A mi dolgunk a továbbiakban csupán annyi, hogy tegyünk azért, hogy magyarságunk forrása soha ki ne fogyjon, és soha ki ne száradjon” – tette hozzá Szilágyi Péter.

