Putyin: Az eltúlzott becsvágy és személyes érdekek vezettek ehhez az áruláshoz

Lázadással vádolta a Wagner magánhadsereg tulajdonosát Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök rendkívüli televíziós beszédét tartott azután, hogy Jevgenyij Prigozsin csapatai élén bevonult a Don melletti Rosztov kormányzati negyedébe és megszállta a fegyveres erők helyi parancsnokságát. A zsoldosvezér azt állítja, az orosz katonai vezérkar rakétákkal támadta a Wagner állásait. Azzal vádolja a generálisokat, elsősorban Szergej Sojgu védelmi minisztert, hogy félrevezette a közvéleményt.

Katonák és harckocsik lepték el Moszkva belvárosát, a Don menti Rosztovban pedig tankokkal torlaszolták el a fővárosba vezető utat péntek este.

A Wagner magánhadsereg egységeinek várható bevonulása miatt rendeltek el riadókészültséget a fővárosban és az orosz fegyveres erők déli főparancsnokságánál, miután Jevgenyij Prigozsin közölte: csapatai élén elindult Moszkvába, hogy „véget vessen a zűrzavarnak”. Prigozsin azt állítja: Szergej Sojgu védelmi miniszter parancsára indítottak orosz rakétatámadást a Wagner-csapatok tábora ellen pénteken. Elmondása szerint sokan meghaltak.

„Meg kell állítani azt a gonoszságot, amit országunk gonosz katonai vezetése képvisel. Nem törődnek a katonák életével, elfelejtették, mit jelent az igazság, de mi emlékeztetjük őket. Megbüntetjük azokat, akik az embereink és még több tízezer orosz katona életét tönkretették” – mondta Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport vezetője pénteken.

A moszkvai védelmi minisztérium cáfolta, hogy a Wagner csapatait célozta volna, Prigozsinnak pedig azt üzente: katonáival együtt térjen vissza a bázisára.

„Bármi is a szándékotok, bármit is gondoltok arról, amit most tesztek, ez a hátba szúrása az országnak és az elnöknek. Mert csak neki van joga a legfelsőbb katonai vezetők kinevezésére. De ti most ezt a hatalmat magatokhoz akarjátok ragadni. Ez egy katonai puccs” – hangsúlyozta a Wagner-csapatoknak címzett videóüzenetében Vlagyimir Alekszejev tábornok.

A figyelmeztetések ellenére Prigozsin zsoldosai élén bevonult a rosztovi katonai főparancsnokságra szombat hajnalban.

„Reggel 7 óra 30 van. A rosztovi katonai létesítményeket, a reptérrel együtt az irányításunk alá vontuk. A katonai műveletek zavartalanul folytatódnak. Mindezt azért tesszük, hogy a légierő ne ránk lőjön, hanem az ukránokra” – mondta a zsoldosvezér, aki azt állította: tízszer annyi orosz katona halt meg a fronton, mint amennyi a híradásokban szerepel.

Prigozsin hangsúlyozta: „Naponta mintegy ezer ember a veszteségünk. Ebben benne vannak a halottak, az eltűntek, a sebesültek, és azok is, akik nem harcolnak tovább – nem azért, mert gyávák lennének, hanem mert elfogyott a muníciójuk, az utánpótlásuk, nincsenek parancsnokaik”.

Szombat hajnalban Oroszország szerte riadókészültségbe helyezték a hadsereget, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB pedig fegyveres felkeléssel vádolta meg Prigozsint.

Az orosz állami televízióban, valamint a közösségi médiában közzétett üzenetükben szólították fel a Wagner zsoldosait, hogy fordítsanak hátat munkaadójuknak.

„Árulással állunk szemben. Az eltúlzott becsvágy és személyes érdekek vezettek ehhez az áruláshoz” – reagált az eseményekre szombat reggeli, rendkívüli televíziós beszédében Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök egységre szólított fel és kemény fellépést ígért a lázadókkal szemben.

„A fegyveres erőket és a kormányzati ügynökségeket riadóztattuk, és egyéb terror-ellenes intézkedéseket is foganatosítuttunk Moszkvában, a főváros térségében, és az ország más területein is” – közölte Vlagyimir Putyin, aki elismerte, hogy bonyolult a helyzet Rosztovban.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a 26. Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén 2023. június 16-án. (Fotó: MTI/AP/RIA Novosztyi/Pavel Bednyakov)