Kudarcot vallott volna az ukrán ellentámadás? – Az ukrán vezérkar által kijelölt irányban nem sikerült előrehaladást elérni

Az ukrán ellentámadás nem váltja be a hozzá fűzött reményeket – erről ír a CNN. A Wall Street Journal is az offenzíva megakadásáról számol be. A két háborús fél eközben a saját sikereiről tudósít. Megjelentek olyan nyilatkozatok is, amelyek szerint az elmúlt napok offenzívái csak egyfajta szondázó támadások voltak, amelyek célja az orosz védelem gyengepontjainak felderítése. Somkuti Bálint, a Mathias Corvinus Collegium Geopolitikai Műhelyének kutatója beszélt a témával kapcsolatban az M1 Ma Este című műsorának pénteki adásában.