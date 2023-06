Charles Michel: Az oroszországi események orosz belügyek

Michel arra reagált, hogy szombatra virradóra Jevgenyij Prigozsin, az Ukrajnával szemben vívott háborúban részt vevő Wagner orosz katonai magánvállalat vezetője azzal vádolta meg az orosz védelmi minisztériumot, hogy az a táborai elleni támadást rendelt el. Prigozsin szerint a Wagner-harcosok bevonultak az oroszországi Rosztov városába. Vlagyimir Putyin orosz elnök fegyveres lázadásnak nevezte a történteket, és kemény fellépést helyezett kilátásba Prigozsinnal szemben.

A brüsszeli testület elnöke Twitter bejegyzésében megerősítette továbbá, hogy az EU továbbra is „rendíthetetlenül” támogatja Ukrajnát és az ukrán elnököt, Volodomir Zelenszkijt.

Closely monitoring the situation in Russia as it unfolds.

In touch with European leaders and @G7 partners.

This is clearly an internal Russian issue.

Our support for Ukraine and @ZelenskyyUa is unwavering.

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 24, 2023