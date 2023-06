Az orosz védelmi miniszterhelyettes tárgyalt Jevgenyij Prigozsinnal

Találkozott Jevgenyij Prigozsinnal, a Wagner katonai magánvállalat vezetőjével Junusz-Bek Jevkurov vezérezredes, az orosz védelmi miniszterhelyettes és Vlagyimir Alekszejev, a vezérkar főcsoportfőnökségének első helyettes vezetője Don menti Rosztov városban – közölte a Kommerszant című lap a Wagner egyik Telegram-csatornáján megjelent videofelvételre hivatkozva.

A felvételen Prigozsin azt hangoztatta, hogy mindaddig blokkolja a várost, amíg a magánhadserege meg nem kapja Valerij Geraszimov vezérkari főnököt és Szergej Sojgu védelmi minisztert. Válaszul Jevkurov azt mondta, hogy három napig ünnep lesz Kijevben.

Később Prigozsin közzétett egy másik videót is, amelyben azt állította, a Wagner fegyveresei ellenőrzésük alatt tartják Don menti Rosztov katonai létesítményeit, köztük a repülőteret is. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az emberei blokkolják ugyan a létesítményeket, de nem zavarják a munkájukat. Azt is elmondta, hogy bár az ő csapata ellenőrzi a parancsnokságot, de ez nem befolyásolta annak működését: „Egyetlen tisztet sem vontak el a munkájától”.

Szombatra virradó éjjel Prigozsin azzal vádolta meg a védelmi minisztériumot, hogy a Wagner táborai elleni támadást rendelt el, és állította hogy harcosai bevonultak az oroszországi városba. A Kommerszant tudósítója a hovatartozásukat jelölő jelzéseket nem viselő katonákat és páncélozott járműveket látott az utcán, akik nem mutattak agresszív magatartást, valamint katonai rendészeket is látni. A közösségi oldalakon számos fotó jelent meg, amelyen állítólag a Wagner fegyveresei láthatók.

A védelmi minisztérium információs provokációnak nevezi Prigozsin vádjait és közölte, hogy a történtek nyomán az ukrán hadsereg támadásra készül Bahmutnál. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) büntetőeljárást indított Prigozsin ellen katonai lázadás kísérlete címén, és felszólította a csoportjának tagjait, hogy vegyék őrizetbe az alapítót.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Vlagyimir Putyin elnök hamarosan bejelentést tesz. Mint mondta, az államfő folyamatos tájékoztatást kap a helyzettől a hatóságoktól.