Titanic-szakértő: Le kellene állítani a túrákat a roncsokhoz

A Titan merülőhajó tragédiája után ideje lenne megfontolni, hogy ne szervezzenek több túrát a Titanic roncsaihoz Charles Haas, a Nemzetközi Titanic Társaság (Titanic International Society) társalapítója és elnöke szerint.

A turisztikai célokra használt Titan búvárhajó vasárnap indult útnak öt emberrel a fedélzetén eredetileg kevesebb mint félnaposra tervezett útjára az 1912-ben elsüllyedt óceánjáró roncsaihoz. A Titan eltűnését követően nagyszabású kutató-mentő akció indult az Atlanti-óceán mintegy 10 ezer négyzetmérföldes területén, de csütörtökre végül bebizonyosodott, hogy a merülőhajó megsemmisült, és az öt utas meghalt.

A Titanic emlékének ápolásával foglalkozó szervezet vezetője pénteki közleményében úgy fogalmazott, hogy biztonsági megfontolásokból véget kellene vetni annak, hogy emberek utazzanak el a Titanichoz, ehelyett legénység nélküli víz alatti járművekkel lehetne ellenőrizni a roncsok állapotát.

Haas azokra az eszközökre utalt, amelyekkel tavaly nyáron nagy részletességben sikerült feltérképezni a hajótestet.

A Titanic International Society elnöke mélységesen szomorú, tragikus, de elkerülhető fejleménynek nevezte a Titan balesetét. Méltató szavakkal szólt a jármű vezetőjének, Paul-Henry Nargeolet francia Titanic-szakértő egyedülálló tudásáról és tapasztalatáról, akinek elkötelezettségének köszönhetően sikerült megismerni a hajó történetének jelentős részét, és a világ értesült a Titanic állagának romlásáról is.

A Titan merülőhajó 2021-ben és 2022-ben sikerrel eljutott a Titanic roncsaihoz, az idei lett volna oda a harmadik expedíciója. Haas szerint feltétlenül szükséges lenne, hogy az amerikai parti őrség, a nemzeti közlekedési hatóság biztonsági testülete, illetve a kanadai társhatóságok vizsgálatot folytassanak a baleset ügyében.

Alaposan ellenőrizni kellene a merülőhajó szerkezetét, a kommunikációs és biztonsági rendszereit,

a kidolgozott vészhelyzeti stratégiát, illetve azt is, hogy a merülés idején milyen távolságra voltak készenlétben mélytengeri mentőalakulatok – fejtette ki.

Haas azt is szorgalmazta, hogy nemzetközi szabályozással kellene kötelezővé tenni, a mélytengeri merülőhajók szigorú ellenőrzését. „Ahogyan a Titanic tragédiájának is meglett a tanulsága, a Titan elvesztéséből is le kellene vonni a következtetéseket” – mondta.