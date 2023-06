Fontosabb volt a woke, mint a biztonság – ezért veszett oda a Titán?

Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap nyoma veszett annak a merülőhajónak, amellyel turistákat szállítottak a Titanic roncsához. A fedélzeten öten utaztak: Shahzada Dawood pakisztáni üzletember és fia, Suleman Dawood; Hamish Harding brit üzletember, pilóta és űrturista; Paul-Henri Nargeolet francia búvár és Titanic-szakértő; valamint Stockton Rush, a merülőhajó üzemeltetőjének, az OceanGate Expeditions vállalatnak az alapító-vezérigazgatója. Csütörtök este mindannyiukat halottnak nyilvánították.

Rear Admiral Mauger says it’s too early to tell when the “catastrophic implosion” took place that is believed to have killed all on board the Titan sub

He says sonar buoys used in subsequent search process didn’t detect any “catastrophic events”

Latest: https://t.co/2J1Drw67Xy pic.twitter.com/9BP05if4qY

