Vészesen pereg az idő homokja: minden, amit a Titanic roncsainál eltűnt merülőhajó mentéséről tudni lehet

Fokozódik a versenyfutás az idővel: mostanra nemzetközi kutatóakció keretében keresik egyre nagyobb erőkkel az Atlanti-óceán északi részén eltűnt merülőhajót és annak öt utasát.

Szakértők szerint azonban a kanadai Új-Fundland partjainál jelet vesztett mélytengeri jármű oxigénje várhatóan legkésőbb csütörtökön végleg elfogy, a remény a túlélésre pedig vele együtt hal.

Magát az akciót – amelynek van egy felszíni és egy vízi része – az Egyesült Államok parti őrsége vezeti, a helyi haditengerészettel és a kanadai parti őrséggel közösen, valamint a kanadai és az amerikai légierővel kötelékben.

Csütörtökön már összesen 10 kutató egységgel próbálnak a hatméteres búvárhajó nyomára bukkanni 25 ezer négyzetkilométer nagyságú területen. Az egységek között több távirányítású robot-tengeralattjáró és repülőgép, illetve olyan

Nemrég Emmanuel Macron francia elnök elrendelte, hogy az Atalante kutatóhajó is csatlakozzon a kereséshez, amely egy olyan víz alatti robottal van felszerelve, amely akár 4000 méteres mélységbe is eljuthat.

A kutatási terület 700 kilométerre délre fekszik a kanadai Új-Fundland fővárosától és 1500 kilométerre keletre az Egyesült Államokbeli Cape Codtól.

Alistair Greig, a University College London tengerészmérnök professzora két forgatókönyvet is felvázolt a mentőakció kimeneteléről.

Mivel nincs mód arra, hogy az öt embert egy másik tengeralattjáróra átszállítva megmentsék, az egyetlen reális esély, ha egy kifinomult, távirányítású járműre kábellel rákötik a merülőhajót, majd a felszínre húzzák, ahol az ajtaját fel tudják fúrni.

De még ez is hihetetlenül időigényes feladat, amely akár egy napot is igénybe vehet – és az idő az, amivel a Titan fedélzetén lévők nem rendelkeznek.

7 to 8 hrs left of oxygen according to coast guard who also continue saying this is still a search and rescue mission.

Victor 6000 (ROAV) is on the scene alongside sonar, aircraft, and vessels#Titan pic.twitter.com/Lb0Am0xleI

