Horvátországból jelentjük: új hírek érkeztek a helikopter-balesetről

Meg nem erősített hírek szerint megtalálhatták a tegnapi horvátországi helikopter-baleset harmadik áldozatát, akit a helikopter temetett maga alá – számolt be az M1 helyszínen tartózkodó tudósítója. Mint ismert, szolgálatteljesítés közben zuhant le a magyar katonai helikopter. A gép légi kiképző gyakorlaton vett részt Zadar környékén, és a fedélzeten hárman tartózkodtak. A mentőalakulatok korábban már megtalálták a gép roncsait és két katona holttestét, de a keresés jelenleg is tart. Sajtóhírek szerint a helikopter egy acélkábelbe akadhatott bele, ami két hegycsúcs között volt kifeszítve.

Helikoptertragédia: jelenleg is tart a keresés

„Folyamatosan érkeznek ide a mentőegységek a kutatásban részt venni. A keresőhelikopter hangját is hallottuk az elmúlt percekben, sőt, láttuk is, tehát folyamatosan pásztázza a Cikola-völgyet. A helyi értesülések szerint a harmadik katonát a helikopter alatt találták meg, ez még nem megerősített információ” – számolt be az M1 helyszíni tudósítója.