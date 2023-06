Hetven katona keresi a hős keresőkutyát, amely megtalálta az elveszett gyerekeket a kolumbiai őserdőben

Június elején a katonai kiképzést kapott belgajuhász mancsának nyomai vezettek azokhoz a gyerekekhez, akik túlélve egy repülőgép-szerencsétlenséget, az Amazonas esőerdejében 40 napon át vártak kétségbeesve a segítségre. A négy gyermeket végül sikerült helikopterrel Bogotába szállítani, ám Wilson egyelőre nem került elő.

A hadsereg tájékoztatása szerint mintegy 70 katona keresi a sűrű dzsungelben a szeretett állatot, és parancsnokaik megfogadták, hogy addig nem hagyják el a területet, amíg a sztárkutyát meg nem lelik. A mentők, akiknek munkáját további két keresőkutya is segíti, nem tudják, hogy a kétéves Wilson életben van-e.

Luis Fernando Sena őrmester, a Wilsont kiképző kutyaiskola parancsnoka megtiszteltetésnek nevezte, hogy kutyájuknak kulcsszerepe volt a gyerekek megtalálásában, és közölte, hogy sokakkal együtt nagyon várják a jó hírt.

VIDEO: Rescue dog that helped find lost kids in Amazon still missing.

Six-year-old tracker dog #Wilson, who went missing during the ultimately successful, weeks-long search for four missing Indigenous children in the Colombian Amazon, is now the target of a rescue mission… pic.twitter.com/1CRZwjTRPO

— AFP News Agency (@AFP) June 15, 2023