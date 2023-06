Újabb hírek érkeztek a Titanic roncsainál eltűnt tengeralattjáróról

Az Atlanti-óceán északi részén eltűnt Titan tengeralattjárót kereső kanadai felderítő repülőgép tenger alatti zajokat észlelt a keresési területen – közölte szerda kora reggel az Egyesült Államok parti őrsége.

A hírt elsőként közlő Rolling Stones szerint a zajokat szonárbóják segítségével észlelték, közel ahhoz a helyhez, ahol a merülőhajóval elvesztették a kapcsolatot, négy órával később pedig a zajok megismétlődtek.

A parti őrség a Twitteren közzétett rövid közleményében arról tájékoztatott, hogy a keresésben részt vevő járművek közül néhányat áthelyeztek, hogy megpróbálják meghatározni a hangok forrását. Ez eddig nem hozott eredményt, de továbbra is keresik az eltűnt tengeralattjárót.

A parti őrség hozzátette, hogy az egyik áthelyezett jármű egy kanadai P-3 Orion megfigyelő repülőgép volt, amelyet világszerte tengeri járőrözésre és támogató műveletekre használnak.

Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Those ROV searches have yielded negative results but continue. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 21, 2023