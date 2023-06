Baby Yodát ábrázoló felvarrót viselt az ukrán haditanácsot vezető Vastábornok – heves harcok dúlnak Ukrajnában

Heves harcok dúlnak Kelet-Ukrajnában: az ukránok Mariupol ellen indultak Donyeck és Zaporizzsja megyében, de súlyos veszteségeik vannak. A brit védelmi minisztérium szerint az orosz hadvezetés felkészült a Krím védelmére. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter figyelmeztetett: ha Ukrajna a Krímre támad, akkor az ukrán politikai vezetés épületeit veszik rakétáik célba.

Személyesen a Vastábornok vezette a haditanácsot a kelet-ukrajnai front közelében. A szerdán közzétett felvételek gyorsan bejárták az internetet: Valerij Zaluzsnyij, az ukrán hadsereg főparancsnoka ugyanis Grogut, vagyis Baby Yodát ábrázoló felvarrót viselt egyenruháján, mialatt a támadó hadműveletek részleteiről egyeztetett parancsnokaival.

Súlyos harcok dúlnak a keleti és déli fronton

Az ellenoffenzíva következtében azonban már nem a tüzérségi támadások dominálják a háborút, nap mint nap súlyos veszteségekkel járó közelharcok dúlnak.

Nagy a mozgás a lövészárkokban. Méterről méterre próbál előretörni az ukrán hadsereg. A frontról jelentkező haditudósítások szerint az ukránok Donyeck és Zaporizzsja megyékben Mariupol irányába nyomulnak előre, napi akár egy-két kilométert is képesek haladni. Erről beszélt kedd esti videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, de az offenzíva részleteit nem fedte fel.

„Harcosaink délen és keleten is nagyon aktívan pusztítják az ellenséget, fizikailag tisztítják meg Ukrajnát. A terror elleni védelem a terroristák elpusztítását igényli” – fogalmazott az elnök.

A brit védelmi minisztérium friss közleménye szerint azonban az oroszok nem a délkeleti frontra összpontosítják erőiket, úgy látszik, hogy a Krím védelmére rendezkedtek be. Egy rendkívül erős, 9 kilométer hosszú védelmi vonalat alakítottak ki a herszoni területeket a földnyelvvel összekötő útvonal védelmére. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter arról beszélt:

súlyos következményekkel járna, ha Ukrajna a Nyugattól kapott fegyverek segítségével a Krímre támadna.

„Információink szerint az ukrán hadvezetés az Orosz Föderáció területe, köztük a Krím elleni támadásra készül HIMARS és Storm Shadow rakétákkal. Ha ez megtörténne, azt amerikai és brit beavatkozásnak tekintenénk, és az ukrán politikai vezetés kijevi központjai elleni, azonnali légicsapásokkal járna” – figyelmeztetett a tárcavezető.

Működésbe lépett szerda hajnalban az orosz légvédelem Moszkva közelében

Fegyverraktárakat vett célba három drón, ám mindegyiket sikerült megsemmisíteni, károkról és áldozatokról nincs hír.

Ezalatt Ukrajnát is dróntámadás érte: hat Shahed drónt pusztított el az ukrán légvédelem szerda hajnalban. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint az előző nap több mint 30 ilyen drónt észleltek az ukrán légtérben.

A dél-ukrajnai Herszont is légicsapás érte, itt azonban már nem tudta a légvédelem semlegesíteni az összes rakétát. Kijevi közlés szerint 72 csapás érte a megyét 24 óra leforgása alatt, ketten meghaltak és nyolcan megsebesültek.

Ezalatt az ukrán kormány közölte: 1,2 milliárd euróra becsülik a kahovkai gátszakadás okozta károkat. 595 ház továbbra is víz alatt van a herszoni régióban, termőföldek és ültetvények pusztultak el.

Ahol nem az árvíz vagy a harci cselekmények, ott az aknák lehetetlenítik el a mezőgazdasági termelést. Ukrán gazdák egy csoportja sajátkezűleg készített aknamentesítő gépet használ: a távirányítású traktor végigszántja a földeket, amitől működésbe lépnek az aknák.

Azokat az aknákat, amiket az ukrán hadsereg gyűjtött be, nagy halmokba hordják, majd drónokkal megsemmisítik. Az egyik ilyen robbantásról felvétel is készült: a drón bombát dobott az aknákra, amelyek aztán óriási detonációban semmisültek meg. A gombafelhőt kilométerekről is látni lehetett.

