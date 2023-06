A Bild újságírója Ukrajnának adná a Magyarország által megrendelt német harckocsikat

Nagyon erős kommentárt tett közzé Twitter-fiókján Németország, ukrajnai háborús témában talán legnépszerűbb és legbefolyásosabb német újságírója – hívta fel rá a figyelmet a Portfolio.hu.

A mintegy 165 ezer követővel rendelkező Julian Röpcke rendszeresen oszt meg információkat, elemzéseket, kommentárokat az ukrajnai háború eseményeivel kapcsolatosan, most a kárpátaljai hadifoglyok kapcsán tette ezt.

Az újságíró szerint elfogadhatatlan, hogy Magyarország „alkut kötött az ellenséggel”, vagyis Oroszországgal anélkül, hogy Ukrajnával, illetve a nyugati szövetségesekkel egyeztetett volna, illetve azzal vádolja meg a magyar kormányt, hogy területi ambíciói vannak Ukrajnával szemben.

Röpcke szerint hazánknak nem kellene a NATO-ban és az EU-ban lennie, arra buzdítja a német gazdasági minisztériumot, hogy

Posztjában meg is jelölte az intézmény hivatalos Twitter-fiókját.

Ungarn sollte weder in der EU noch in der NATO sein. Das Land paktiert offen mit dem Feind – und scheint eigene territoriale Ambitionen in der Ukraine zu haben.

Das @BMWK sollte dafür sorgen, dass zumindest die Waffenexporte (24 Pzh2000 & 44 Leo2A7) in die 🇺🇦 statt nach 🇭🇺 gehen. https://t.co/VBc07okMXu

