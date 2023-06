Több fontos megállapodás is született a Magyar–Szerb Stratégiai Együttműködési Tanács alakuló ülésén

Magyarországnak egy rendezett és fejlett Szerbia az érdeke –erről a vajdasági Palicson beszélt a miniszterelnök, a Magyar–Szerb Stratégiai Együttműködési Tanács alakuló ülésén. A találkozón részt vett Novák Katalin köztársasági elnök, valamint a szerb államfő és a szerb miniszterelnök is. Orbán Viktor azt mondta: ma az egész világon mindenhol arról beszélnek, hogy ki kivel és miért nem működik együtt. Úgy fogalmazott: mi egy jó példát adunk a világnak, hogy nem azt kell megmondani, hogy kivel nem akar együttműködni, hanem arra kell törekedni, hogy minél több országgal tudjon együttműködni.

Aleksandar Vucic szerb államfő és Ana Brnabic szerb miniszterelnök fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt kedd délelőtt Palicson.

Nem sokkal később Novák Katalin köztársasági elnök is megérkezett, de a kormány több minisztere és államtitkára is a vajdasági településre utazott. Csakúgy, ahogy a szerb kormány egy része is. Most tartották ugyanis a Magyar-Szerb Stratégiai Együttműködési Tanács alakuló ülését.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer azt mondta: több fontos megállapodás is született.

Így az energiabiztonság erősítése érdekében az új kőolajvezeték építéséről döntöttek, illetve létrejön egy magyar–szerb közös regionális földgázkereskedő vállalat is.

„A valaha volt talán egyik legfontosabb megállapodásunkat írjuk alá az Algyőt Újvidékkel összekötő kőolajvezeték megépítéséről, a Magyar Villamosművek és a Szerbiai Gázművek között, a Regionális Gázkereskedő Vállalat létrehozása ma megtörténik, de ami nagyon fontos, hogy ősszel el is kell hogy kezdje a működését a jelenlegi energiabiztonsági helyzetben” – mondta Szijjártó Péter.

Összesen 12 kétoldalú megállapodást írtak alá. Köztük azt is, hogy Röszkén megvalósítják Európa legmodernebb és legnagyobb határátkelőhelyét, amely méltó a két ország kapcsolatához.

Aleksandar Vucic szerb elnök azt mondta: valamennyi megegyezés könnyebbé teszi majd a szerbek és a magyarok életét is.

„Számunkra fontos ez a találkozó, külön kiemelném a köztünk lévő bizalmat , és azt szeretném, ha Szerbia polgárai tudnák, hogy bármi is történik az Európai Unióban, a magyarok mindig mellettünk vannak, és minden alkalommal kimutatják a tiszteletüket a szerb nép felé. A magyar nép mindig számíthat ránk itt, Szerbiában, a lojalitásunkra, az őszinte barátságunkra. Véleményem szerint ezekben a nehéz időkben mindenkinek ilyen barátokra lenne szüksége” – fogalmazott Aleksandar Vucic.

A szerbeknek a szabadság, a szuverenitás és a függetlenség benne van a DNS-ükben, és ez így van a magyarokkal is – ezt már Orbán Viktor mondta. A miniszterelnök hozzátette:

ha stratégiai együttműködéssel összekapcsolják a két országot, akkor hatalmas energiák szabadulnak fel, és ennek a szerb és a magyar emberek az előnyét fogják élvezni.

„Ma az egész világban mindenhol arról beszélnek, hogy ki kivel és miért nem működik együtt. Decoupling, deresping. Ezek a nemzetközi politika szavai. Mi egy jó példát adunk a világnak, hogy nem azt kell megmondani, hogy kivel nem akarsz együttműködni, hanem törekedj arra, hogy minél több országgal tudj együttműködni. A Balkán kulcsországa Szerbia, Közép-Európa kapuja pedig Magyarország. Fantasztikus lehetőségek előtt állunk” – fogalmazott Orbán Viktor.

Az elmúlt évtized a magyar–szerb kapcsolatok aranykora volt, és azért dolgoznak, hogy ez az aranykor folytatódjon

– erről pedig a köztársasági elnök beszélt.

Novák Katalin azt mondta: a stratégiai együttműködési tanács létrehozásával most egy új fejezetet nyitottak meg. Hozzátette: olyan hosszú távon kívánják megalapozni a magyar–szerb együttműködést, hogy ez megkérdőjelezhetetlenné váljon.

„Magyarország és Szerbia kapcsolatára két szabadságszerető, szuverén nemzetnek az egymás tiszteletén alapuló kapcsolata a jellemző. Most együtt van a szándék, együtt vannak a megfelelő emberek és a konkrét tervek is ahhoz, hogy ne csak szándékról beszéljünk, ne csak tervekről, hanem valódi eredményekről is, ezért a 12 megalakult munkacsoporttól azt kértük, és azt várjuk tőlük, hogy kézzelfogható eredménye legyen a munkájuknak” – mondta Novák Katalin köztársasági elnök.

Novák Katalin az Európa előtt álló demográfiai kihívásokról is beszélt. Elmondta, ezek érintik Szerbiát és Magyarországot is. A magyar családpolitika jó példaként szolgálhat. A köztársasági elnök bejelentette: idén szeptemberben ismét megrendezik a Budapesti Demográfiai Csúcsot, amelyre Aleksandar Vucicot is meghívták, a szerb államfő elfogadta a meghívást.

Kiemelt kép: Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök (j2) és Ana Brnabic szerb miniszterelnök (j) fogadja Novák Katalin köztársasági elnököt (b2) és Orbán Viktor kormányfőt (b) a Magyar–Szerb Stratégiai Együttműködési Tanács ülése előtt a vajdasági Palicson 2023. június 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)