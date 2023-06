Ezt üzente a Titanic roncsainál rejtélyes módon eltűnt tengeralattjáró utasa

Továbbra is keresik azt a mélytengeri merülőhajót, amellyel vasárnap szűnt meg a kapcsolat a Titanic roncsainak közelében. Az eddigi információk szerint a kis tengeralattjáróban a merüléskor öt ember tartózkodott. Szakértők szerint még van esélyük a túlélésre, mivel a kapszula négy napra elegendő oxigénnel van ellátva.

A DailyMail sajtóinformációi szerint a brit milliárdos, Hamish Harding is a Titan nevű kis tengeralattjáró fedélzetén tartózkodott, amellyel vasárnap szűnt meg a kapcsolat a Titanic roncsainak közelében.

Boyfriend of British billionaire trapped in Titanic submarine reveals final text from tycoon #Billionaire #Boyfriend https://t.co/yjumZtrz9E

— WhatsNew2Day (@whatsn2day) June 20, 2023