Nem jött be a mozinézőknek a Pixar nem bináris karaktere?

Az egyik leggyengébb eredményt produkálta a stúdió történetében a Pixar új filmje, az Elemi.

A Pixar új animációs gyerekfilmje, az Elemi a stúdió történetének egyik legrosszabb nyitó hétvégéjét produkálta, mindössze 29,5 millió dolláros hazai jegybevételt hozott a mozipénztáraknál – írta meg a Daily Wire.

Az új filmben szerepel a stúdió első nem bináris karaktere, Lake, akinek a hangját a nem bináris színész, Kai Ava Hauser adja.

A The New York Times (NYT) cikke szerint a film elkészítése 200 millió dollárba került. „Nehéz ezt szépíteni” – fogalmazott a film gyenge eredményével kapcsolatban David A. Gross filmes szakember, aki rendszeresen publikálja a jegybevételi adatokat az általa kiadott hírlevelekben.

Brooks Barnes, a NYT írója azt is megemlítette, hogy az iparági bennfentesek megkérdőjelezik a Pixar jövőjét, mióta a Toy Story spinoffja, a Lightyear tavaly alulteljesítette a várakozásokat. Abban a filmben egy azonos neműek közötti csók is be lett mutatva, amely nagy port kavart.

Szintén a stúdió egyik legrosszabbul teljesítő filmje az Előre, egy másik animációs gyermekfilm, amelyben egy homoszexuális karakter is meghatározó szerepet kapott.

Az Előre 39,1 millió dollárt hozott a 2020-as nyitó hétvégén.

A liberális NYT szerzője egyébként azt vetette fel cikkében, a gyenge szereplés oka lehet az, hogy a közönség még mindig bizonytalan a mozikba való visszatérést illetően. Barnes azt írta, a közönség hozzászokott ahhoz, hogy néhány hetet vár, és a filmek elérhetővé válnak a streamingfelületeken.

„Arra neveltük a közönséget, hogy ezek a filmek a Disney+-on lesznek elérhetők számukra” – idézte a Daily Wire Pete Doctert, a Pixar kreatív igazgatóját, aki a Variety-nek adott interjút.

„Megpróbáljuk elérni, hogy az emberek rájöjjenek, rengeteg mindenről lemaradnak, ha nem látják a nagyvásznon” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Leah Lewis és Mamoudou Athie az Elemi című animációs film világpremierjén Los Angelesben 2023. június 08-án. (Fotó: Jesse Grant/Getty Images for Disney)