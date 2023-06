Migránsleszámolás: Órákon át ropogtak a fegyverek a makkhetesi erdőben, a helyiek rettegnek

Három migráns fekszik jelenleg is a szabadkai kórházban a hétvégi lövöldözés következményeként. Lőtt sebeik vannak, egyikük állapota súlyos.

Szombaton órákig ropogtak a fegyverek a városhoz közeli makkhetesi erdőben. A helyiek rettegnek, féltik a saját és gyermekeik életét.

A rendőrség látszólag tehetetlen, csak a különleges erők tudták megfékezni az erőszakot. A levonulásuk után azonban a taxisok azonnal hozzák az újabb migránscsoportokat a környékre.

Szétdobált véres hálózsákok, cigarettás- és gyógyszeres dobozok, műanyag üvegek és SIM kártyák. Így néz ki jelenleg a szerb-magyar határ közelében húzódó makkhetesi erdő. A helyzet látszólag nyugodt, a feszültség azonban továbbra is jelen van.

Kapcsolódó tartalom

Szombaton délután ugyanis ezen a környéken órákon át ropogtak a fegyverek.

Migránsok csaptak össze. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, és a különleges egységeket is riasztották. Több az erdőbe vezető utat is lezártak és drónnal térképezték fel a terepet. A környéken élőknek pedig azt tanácsolták, hogy zárkózzanak be és maradjanak otthon.

A városrész később már mentőautó szirénától volt hangos. Kiderült, a leszámolásban három migráns sérült meg. Őket lőtt sebekkel szállították a szabadkai kórházba. Jelenleg is ott ápolják őket, úgy tudjuk, afgánoknak vallják magukat.

Kapcsolódó tartalom

Az éjszaka nem volt könnyű a szabadkaiak számára – erről számoltak be az M1-nek a helyiek, sokan még mindig félek, azt mondják attól tartanak legközelebb akár ők is megsérülhetnek.

Megoldás azonban egyelőre nincs. A taxisok ugyanis továbbra is naponta hozzák Zombor és Belgrád irányából az idegeneket.

– Területszerző háborúk folynak Szerbiában a szervezői bűnözői csoportok között – erről az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója beszélt az M1-en. Horváth József hozzátette: a bűnbandák igyekeznek kiszélesíteni azt a területet, ahol az illegális bevándorlókat át tudják csempészni Magyarországra, ezért drasztikus eszközökhöz nyúlnak.

Nem csak vascsövekkel, csúzlikkal támadnak egymásra, hanem most már sorozatlövő fegyverekkel, órákon keresztül tartó tűzharc folyik egy szuverén ország területén – mondta Horváth József.

Az ügynevezett NO GO zónák kialakulása és a migránsok közötti összecsapások Nyugat-Európában már mindennaposak. Ezt a problémát akarja Magyarországra is rákényszeríteni a migránskvótával az Európai Unió – erről pedig már Pindroch Tamás az Alapjogokért központ vezető elemzője beszélt az M1-en.

Kapcsolódó tartalom

Ez Soros Györgynek a terve. A Soros terv része a migránskvóta. Ő 2015-ben írta le azt, hogy 1 millió migránst be kell fogadnia az Európai Uniónak és kötelezően szét kell őket osztania a tagállamok között – fogalmazott.

A kötelező migránskvótáról szóló reformcsomag szerint, a tagállamoknak 22 ezer euró büntetést kellene fizetniük minden egyes be nem fogadott migráns után.

Kiemelt kép: illusztráció