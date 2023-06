Kutyakennelbe zárta, éheztette és verte gyermekeit a szívtelen házaspár

A 31 éves Travis Dossnak és a 33 éves Amanda Stampernek hat gyereke született, ám egyikükkel sem bántak kesztyűs kézzel. Nem adtak nekik enni, kettőjüket pedig – egy kilenc és egy tizenegy évest – kutyakennelbe zárták.

A többieket is ütötték-verték, a férfi a nőt is bántotta, aki két gyerekkel együtt elmenekült és egy raktár mögé bújt. Itt látták meg őket. Amikor a rendőrök hazavitték a szökevényeket, akkor szembesültek a borzalmas körülményekkel, amelyek közt éltek.

Now Investigators. Travis Doss, 31; and Amanda Stamper, 33, share a residence near Flamingo Road and Valley View Boulevard, records showed. Police arrested the couple, who cared for seven children between the ages of 2 and 11, on Sunday. https://t.co/2AHWCzGPgx

— ᖇᗝᗝᔕᗴᐯᗴᒪ丅 丅ᗴᖇᖇᎥᗴᖇᔕ (@RTerriers) June 14, 2023