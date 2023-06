Egy hete csoda történt a temetésen, de nem tarthatott sokáig a család boldogsága

A 76 éves Bella Montoya hét napot töltött az ecuadori Babahoyo kórházának intenzív osztályán, a kezelések ellenére azonban a hétvégén stroke-ot kapott. A nő halálát az ecuadori egészségügyi minisztérium is megerősítette.

Az idős nőt egy héttel korábban már egyszer szívleállás miatt halottnak nyilvánították, majd miközben a családtagjai a ravatalánál virrasztottak, észrevették, hogy a nő lélegzik a koporsóban.

Woman who knocked on coffin at her own funeral dies after week in ITU https://t.co/jXQCZbhw6s

— BBC News (World) (@BBCWorld) June 18, 2023