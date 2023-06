Kifulladni látszik az ukrán ellentámadás – megszólalt a Hegedűs és a Jeti fedőnevű parancsnok is

Nyitott lenne a tárgyalásokra Ukrajnával, de a kijevi vezetés elutasítja ezt – erről beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor az afrikai országok békemissziójának vezetőjével tárgyalt Szentpéterváron. Közben kifulladni látszik az ukrán ellentámadás. A hadsereg az elmúlt napokban csupán egyetlen falut tudott elfoglalni, azóta nem halad az előrenyomulás.

Alig néhány nappal ezelőtt vette vissza az ukrán hadsereg Blahodatnét. Most először engedtek be újságírókat a településre. A falu kihalt, és jól látszanak még a harcok nyomai. Az ukrán katonák az AP stábjának azt mondták, nem állnak itt meg, és tovább folytatják az előrenyomulást.

„Azt a parancsot kaptuk, hogy semmiképp ne hátráljunk, hanem minden erőnkkel nyomuljunk előre. Úgyhogy megpróbáljuk” – mondta a Hegedűs fedőnevű parancsnok. Az első napok sikerei után azonban úgy tűnik, lelassult az ellentámadás üteme. Az elmúlt napokban egyetlen kisebb település visszavételéről szóltak csak a hírek. Az ukránok ennek ellenére bizakodók.

Kapcsolódó tartalom

„Megköszönjük nekik a fegyvert és a lőszert, amit tőlük zsákmányoltunk, aztán kiverjük őket mindenhonnan az országból”

– üzente az orosz megszállóknak a Jeti fedőnevű parancsnok.

Elhúzódó arcokra készülnek a front túloldalán is. Szergej Sojgu orosz hadügyminiszter egy tankgyárat látogatott meg. Az orosz hivatalos szervek szerint az alkatrészellátás nehézségei megoldódtak, és a hadiipar termelése erőteljesen nő. Egyes harcászati eszközökből már tízszer annyit tudnak előállítani, mint a háború előtt. Azt a nyugati szakértők is elismerik, hogy az orosz hadiipar nagyobb megrázkódtatások nélkül élte túl a háború első évét. A foglalkoztatottak száma is nőtt – most körülbelül három millióan dolgoznak az orosz fegyvergyárakban.

Közben Kijevből Szentpétervárra érkezett az afrikai államfőkből álló békemisszió. A dél-afrikai elnök által vezetett delegáció célja elvben a konfliktus eszkalációjának megállítása lenne, valamint egy kompromisszum elérése olyan, Afrika számára fontos kérdésekben, mint a gabona és műtrágyaellátás.

Kijevi tárgyalásaikon azonban az ukrán fél egyértelművé tette, bármilyen tárgyalás előfeltétele az, hogy az orosz csapatokat kivonják Ukrajna területéről.

Kapcsolódó tartalom

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint ez azt jelenti, Kijev egyáltalán nem nyitott a tárgyalásokra.

„Nem mi, hanem az ukrán oldal utasít vissza minden tárgyalást. A jelenlegi elnök még rendeletet is kiadott erről. Mi nyitottak vagyunk arra, hogy meggondoljuk az önök javaslatát, de Ukrajna minden tárgyalást elutasít” – jelentette ki a dél-afrikai elnöknek.

Az orosz elnök beszélt az ukrán gyermekek ügyéről is, ami miatt a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki ellene.

Szerinte a gyermekeket nem elrabolták, hanem biztonságba helyezték, így valójában koncepciós eljárás folyik ellene.

Kiemelt kép: Az ukrán légvédelmi alakulat tagjai a frontvonalnál, a kelet-ukrajnai Donyeck megyében 2023. május 18-án (Fotó: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk)