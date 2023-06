Kész csoda, ami a villámcsapást ért kisfiúval történt

Önállóan lélegzik a hatéves Grayson Boggs, akibe édesapján keresztül csapott bele a villám néhány héttel ezelőtt.

Boy Who Survived Lightning Strike That Killed Dad Now Breathing on His Own: ‘Proved Everyone Wrong’ https://t.co/sRFkEJG2ZP

— People (@people) June 15, 2023