Megtört az ukrán ellentámadás lendülete, a Nyugat még több fegyvert ígért Kijevnek

Újabb fegyverszállítmányokat és egyéb katonai segítséget kaphat a NATO-tól és a szövetség tagjaitól Ukrajna. Az Egyesült Államok nukleáris fegyvereket, nagy hatótávolságú rakétákat, míg Spanyolország harckocsikat és csapatszállító járműveket ígért Kijevnek. Svédország, Dánia és Hollandia pedig bejelentette, hogy elkezdi az ukrán pilóták kiképzését F–16-os és Gripen vadászgépekre. Az újabb szállítmányok összefüggésében vannak azzal, hogy a jelek szerint mostanra alábbhagyott az ukrán hadsereg ellentámadásának lendülete.

Viszonylag csendesek voltak a frontok az elmúlt napokban – alighogy elindult, máris megtorpanni látszik az ukrán ellentámadás. A látványos eredmények egyelőre elmaradnak. Az ukrán elnök sem tudott érdemi konkrétumról beszámolni hajnali videóüzenetében.

„Tartottunk ma haditanácsot a hadsereg vezetőivel. Ott voltak egyes harctéri parancsnokok is. Neveket most nem említenék. A lényeg, hogy minden egyes méter, amit visszafoglalunk, fontos”. – mondta Volodimir Zelenszkij, aki hangsúlyozta: a harctéri cselekmények helyett ezúttal a diplomácia volt az aktívabb.

Pénteken az ukrán elnök az Afrikai Unió békeküldöttségével tárgyalt.

A delegáció vezetőjét, Cyrill Ramaphosa dél-afrikai elnököt „a Kreml barátjának” tartják, de a csoport utazásának valódi célja, hogy tagjai sürgessék a békekötést, valamint segítsenek az orosz és ukrán álláspontok közeledésében,

és olyan megállapodásokat érjenek el, amelyek legalább az afrikai államok gabonaellátását biztosítják, hosszabb távon.

„Mindkét országnak biztosítani kell a gabona és a műtrágya szabad mozgását, mert Afrikában is érezzük a háború hatását. A gabona ára megemelkedett, és hiányzik is. A műtrágya ára is megemelkedett. Így aztán, noha sok ezer kilométerre élünk innen, a háború nekük is árt” – magyarázta az afrikai béketerv egyik legfontosabb pontját a dél-afrikai elnök. A tárgyaláson az ukrán elnök is a saját békeformuláját ajánlotta – első pontja, hogy az orosz csapatoknak el kell hagyniuk Ukrajna területét. Az afrikai delegáció tagjai szombaton már Szentpétervárra utaznak, ahol részt vesznek a gazdasági fórumon, és tárgyalnak Vlagyimir Putyinnal is.

Az orosz elnök nem hagyott kétséget arról, hogy továbbra is a katonai megoldásban látja a jövőt.

„Hadiiparunk folyamatosan növekszik, az elmúlt évben két és félszeresére növelte a termelést, és azokból a modellekből, amelyekre nagy a kereslet, képes voltunk meg is tízszerezni azt” – hangsúlyozta Vlagyimir Putyin. Hozzátette viszont, Ukrajna veszteségei olyan nagyok, hogy hamarosan már csak a nyugati eszközöket vethetik be, és abból is el fog fogyni az utánpótlás.

A NATO ismét fegyverekkel motiválná Ukrajnát

Spanyolország újabb harckocsikat és páncélozott csapatszállítókat ígért, Svédország, Dánia és Hollandia pedig bejelentette, hogy már meg is kezdték az ukrán pilóták kiképzését az amerikai F–16-os és svéd Gripen vadászgépekre, amelyekből a kiképzés után Ukrajna is kaphat.

Úgy tűnik, az Egyesült Államok is beadta a derekát, és szállít az Ukrajna által régen kért 300 kilométeres hatótávolságú rakétákból.

„Dolgozunk egy újfajta NATO-Ukrajna tanács felállításán, hogy Ukrajna már a szövetségesekkel egyenrangú félként venne részt, hogy megvitassuk a közös biztonsági kérdéseket, és együtt döntsünk azokról. Ennek a tanácsnak az első ülése már júliusban, a vilniusi csúcson várható” – jelentette be Jens Stoltenberg NATO-főtitkár. Azt továbbra is mondta, hogy a NATO és tagországai nem vesznek részt a háborúban, és Ukrajna felvétele a szövetségbe csak a konfliktus lezárása után képzelhető el.

