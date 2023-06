Meg akarta menteni a tinit, a halálba zuhant a kétgyermekes édesanya

A 48 éves Sarah Crocker csütörtökön a családjával és barátaival töltötte a napot a clevelandi nemzeti parkban található Three Sisters-vízesésnél, mielőtt a tragédia bekövetkezett.

A San Diego megyei seriffhivatal szerint délelőtt 10 óra körül Crocker és négy tinédzser egy vízesés szélén sétáltak, amikor az egyik fiatal megcsúszott– írja a New York Post.

Mom-of-two falls to her death trying to save teen at California waterfall https://t.co/Uk0emvGsWm pic.twitter.com/Rg0ThFzXZq

— New York Post (@nypost) June 13, 2023