Biden elszólta magát, „Isten óvja a királynőt!”-vel zárta beszédét

Az amerikai elnök a fegyvertartás tervezett szigorításáról és az amerikai állampolgárok biztonságának fokozásáról tartott konferencián mondott beszédet a Connecticut állambeli West Hartfordban.

Joe Biden beszéde végén közölte a tömeggel, hogy nem tud majd minden résztvevővel kezet fogni, ugyanis vihar közelíthet a térség felé, és vissza kell térnie Washingtonba.

BIDEN: “God save the Queen!”

He’s in Connecticut. And the Queen is dead…

pic.twitter.com/dfJKrR595x

— Benny Johnson (@bennyjohnson) June 16, 2023