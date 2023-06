Megvan Berlusconi utódja? Ő vezetheti tovább a Hajrá Olaszországot

Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter veheti át a hétfőn elhunyt Silvio Berlusconi helyét a jobbközép Forza Italia (Hajrá Olaszország) párt elnökeként – számolt be párton belüli forrásokra hivatkozva az ANSA olasz hírügynökség.

Hivatalosan pénteken, egy római sajtótájékoztató keretében jelentik be Tajani kinevezését a Forza Italia (FI) mozgalom élére – írja az ANSA.

In Forza Italia prende quota la nomina di Antonio Tajani come presidente pro-tempore, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Domani una conferenza stampa illustrerà la road map per la riorganizzazione. #ANSAhttps://t.co/TUZEN0Jt2x

— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 15, 2023