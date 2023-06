Megdöbbentő videón a vasúti síneken játszó fiatalok, az utolsó pillanatban vészfékezett a mozdonyvezető

A síneken rohangáló tizenéveseket vett videóra egy mozdonyvezető Angliában, miután a zavargó fiatalok miatt vészfékezésre kényszerült. Nem sokon múlt a tragédia.

Vészfékezéssel kerülte el a tragédiát egy mozdonyvezető, miután meglátta, hogy több fiatal a vasúti síneken futkározik a leicestershire-i Systonban.

Az esetről készült megdöbbentő videón látható, amint

egy csapat tizenéves a sínek melletti töltésen és a sínek között sétál, figyelmen kívül hagyva a szerelvényt, ami miattuk kényszerült vészfékezésre.

„Ez a viselkedés hihetetlenül veszélyes és aggasztó. Ezen a szakaszon a vonatok maximális sebessége a 120 kilométer per órát is elérheti, és akár húsz focipálya hossza is lehet, amíg a vészfékezésre a szerelvény teljesen megáll” – közölte Elisha Allen, a kelet-közép-angliai vasúthálózat biztonsági vezetője.

A vasúttársaság a rendőrséggel együttműködve dolgozik a probléma megoldásán. A hatóságok úgy vélik, hogy a fiatalok azért futnak a sínek mentén, hogy eljuthassanak a közeli mezőkhöz, ahol zavartalanul játszhatnak.

A kiemelt kép illusztráció.

Forrás: Daily Mail