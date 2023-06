Videón a baleset, vérrel borította be a pilótát a fülkébe csapódó madár

Hatalmas madár csapódott egy kisrepülő pilótafülkéjébe Ecuadorban. A baleset után a pilóta megőrizte hidegvérét, és biztonságban a leszállt a géppel.

Pilot safely lands his plane after a huge bird struck his windshield in the Los Ríos Province, Ecuador. Ariel Valiente was not injured during the incident. pic.twitter.com/Rl3Esonmtp

