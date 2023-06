Lecsapott a Biparjoy India nyugati partvidékére, és tovább halad Pakisztán felé

A szolgálat szerint a ciklon helyi idő szerint péntek hajnalban már teljesen a szárazföld fölött lesz.

Indiában és Pakisztánban összesen több mint 180 ezer embert evakuáltak óvintézkedésképpen a mélyen fekvő területekről, miután a meteorológiai szolgálatok nagy mennyiségű csapadékra és villámáradásokra figyelmeztettek.

Indiában, Gudzsarát állam nyolc kerületéből 85 ezer embert, Pakisztán déli Szindh tartományában 95 ezer ember biztonságos helyre menekítettek.

Cyclone Biparjoy is now making its way through Southeast Asia, with wind speeds up to 90 mph. Both India and Pakistan have already evacuated tens of thousands of citizens in preparation. Take a look at the scene in Gujarat, India:pic.twitter.com/Nmewhcf2bz

