Két fiatal lányt lökött a 165 méteres szakadékba az igazi Disney-kastélynál

A brutális támadás a népszerű turistacélpontnak számító kastély közelében lévő Marienbrücke viaduktnál történt, ahova a 30 éves amerikai férfi a szerdai nap folyamán lecsalta a 21 és 22 éves, ugyancsak amerikai állampolgárságú nőket a kijelölt sétaútvonalról, hogy egy másik, jobb kilátást nyújtó pontra vezesse őket.

A férfi ezután rátámadt a fiatalabbik nőre, akit a rendőrségi beszámoló szerint az elkövető szexuálisan zaklatni kezdett. A lány 22 éves barátnője a segítségére sietett, ám a férfi ekkor fojtogatni kezdte, majd az 50 méter mély szakadékba taszította, és nem sokkal később a 21 éves nőt is.

Az idősebbik turista eszméleténél volt, amikor a hegyimentők rájuk találtak, őt azonnal kórházba vitték. A fiatalabb lány segítségére mentőhelikoptert kellett hívni, ám a rendőrség közlése szerint csütörtökre virradóan belehalt sérüléseibe.

Death near Neuschwanstein Castle: German police suspect a US tourist tried to sexually assault two women and pushed them into a ravine. One was killed, the other seriously injured. pic.twitter.com/E4hUycP4dq

