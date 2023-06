Elindult a légi közlekedés a Székelyföldet is kiszolgáló brassói repülőtéren

Elindult a légi közlekedés csütörtökön az első romániai zöldmezős beruházásként létrehozott, a Székelyföldet is kiszolgáló Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtéren.

Az erdélyi Brassótól negyedórás autóútra található Vidombák településen lévő légi kikötőben csütörtökön reggel szállt le az első repülőgép, a Tarom román légitársaság Bukarestből indult járata. Ennek fedélzetén a leköszönt román kormány több tagja – Nicolae Ciuca lemondott kormányfő, a szenátus elnöke, Sorin Grindeanu régi-új szállításügyi miniszter és Nicolae Vestea Brassó megyei tanácselnök, a fejlesztési tárca várományosa – mellett Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök és Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is jelen volt.

A csütörtökön felavatott légikikötő Székelyföldet, elsősorban a közeli Kovászna megyét is kiszolgálja, mivel a tömbmagyar régióhoz a marosvásárhelyi a legközelebbi nemzetközi repülőtér.

A háromszéki önkormányzati vezetők kezdetektől támogatták a projektet, Tamás Sándor korábban közölte, hogy kormánytámogatást is szereztek az építkezéshez, mivel számukra kiemelten fontos volt a reptér beüzemelése.

„Történelmi pillanat! Mától szárnyra kap térségünk!” – írta a brassói landolás után közösségi oldalán Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy elöljárója korábban úgy nyilatkozott, a Brassó-Vidombáki Nemzetközi Repülőtér közelebb hozza a háromszékiekhez a világot, és őket is közelebb viszi a világhoz, hiszen felgyorsítja a közlekedést, ami hozzájárul a térség versenyképességének növekedéséhez. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a repülőtéren magyar feliratok is vannak a román, angol és német nyelvű tájékoztató szövegek mellett. „Jó helyen vagyunk, itthon vagyunk!” – értékelte az RMDSZ politikusa.

A Brassó megyei önkormányzat elnökeként a beruházást felügyelő Adrian Vestea elmondta: a reptér megnyitásával a brassóiak több generációjának álma valósult meg. Külön megköszönte a kormány tagjainak, hogy támogatták a helyi kezdeményezést.

A román légiforgalom-irányító szolgálat (ROMATSA) egyelőre tizenkétórás működést hagyott jóvá a reptérnek, reggel 7 és 19 óra között. A Dan Air román légitársaság a korlátozás mielőbbi feloldását kérte.

A Dan Air gépeivel, a korábbi bejelentés szerint, Münchenbe, Nürnbergbe, Barcelonába, Brüsszelbe, Londonba és Stuttgartba lehet eljutni. A reptérről a magyar érdekeltségű Wizz Air is üzemeltet járatokat Londonba és Dortmundba, a sokak által várt budapesti járatra egyelőre várni kell, de hamarosan charter járatok is indulnak ismert külföldi üdülőtelepekre.

A brassói repülőtér Románia első olyan légikikötője, amely – zöldmezős beruházásként – az 1989-es rendszerváltás után épült, megvalósítására 18 éve várnak a térség lakói. Az építkezést 2020-ban kezdték el. A beruházásra a tulajdonos Brassó megyei önkormányzat több mint 100 millió eurót költött, részben hitelből. A korábbi bejelentés szerint a kezdeti időszakban évi 300 ezer, néhány év múlva évi egymillió utasra számítanak.