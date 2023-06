Megduplázza a kiképzett delfinek számát az orosz haditengerészet a Krím félszigetnél

A Naval News szerint ebből az következik hogy a „katonai delfinek” a korábbiaknál gyakrabban járőröznek Szevasztopol vizein, továbbá nagyobb területet fednek le.

A delfinek eleve előnyben vannak még a legsportosabb búvárúszókkal szemben is: senki sem tud leúszni egy delfint – hívja fel a figyelmet a szakportál.

Russia appears to have doubled the trained dolphins defending Sevastopol naval base in Crimea. This is part of a gradual tightening of defenses in response to Ukraine’s growing ability to reach the strategic city 🇷🇺🐬🇺🇦 Story by @CovertShores https://t.co/xXIaofs0nW

— Naval News (@navalnewscom) June 14, 2023