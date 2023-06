Konasenkov: Fegyverraktárakra mértek csapást és nyugati haditechnikát zsákmányoltak az oroszok

A moszkvai tájékoztatás szerint a légierő nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel mért csoportos csapást a tartalékokra és a katonai raktárakra, az összes kijelölt célpontot megsemmisítve.

Az Igor Konasenkov katonai szóvivő által ismertetett hadijelentés szerint az ukrán erők a donyecki régió déli részén, és Artyomovszk (ukrán nevén: Bahmut) környékén próbálkoztak támadó műveletekkel, sikertelenül. Az orosz tábornok azt mondta, hogy az ukrán veszteség az elmúlt nap folyamán az első frontszakaszon mintegy 275 katona, valamint egyebek között négy harckocsi és tizenöt páncélozott harcjármű, a másodikon pedig mintegy 350 katona, és egyebek között két páncélozott harcjármű volt.

Konasenkov a máshol elszenvedett ukrán emberveszteséget több mint 120 főre becsülte. Az orosz védelmi minisztérium nyilvántartása szerint az ukrán fegyveres erők által a háború eleje óta elveszített tüzérségi lövegek és aknavetők száma elérte az 5100-at.

