Holttestre bukkantak a forgalmas felüljáró romjai között

A holttestet hétfőn a kigyulladt olajszállító kamion miatt összeomlott építmény romjai közül emelték ki – közölte helyi idő szerint hétfő délután a pennsylvaniai állami rendőrség.

A rendőrség jelenleg az orvosszakértői véleményre vár.

A korábbi helyszíni tudósítások szerint a baleset következtében személyi sérülés nem történt.

A body has been recovered from among the wreckage of Sunday’s Interstate 95 collapse in Philadelphia, Pennsylvania. https://t.co/ntPvhX1YN3

— WTVA 9 News (@wtva9news) June 12, 2023